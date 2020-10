Még egy fontos bemutatót tarthat idén az Apple

A Samsung is a töltő nélküli iPhone 12-n élcelődik

Az Apple szeptemberben új Apple Watch okosórát és iPadeket, majd októberben iPhone 12 mobilokat villantott, de van még mire várni az idén. Ugyanis még nem láttuk azt a Macet, amiben a cupertinóiak saját chipje, az Apple Silicon mocorog. Ugyan a cég korábban azt mondta, hogy 2020-ben mutatják be az első ilyen készülékeket, pontos dátumot még nem közöltek. A hírhedt szivárogtató, Jon Prosser szerint a leleplezés egy újabb, különleges esemény keretén belül fog megtörténni,

méghozzá belsős forrásai alapján november 17-én.

A szivárogtató tweetje szerint az Apple november 10-én, egy héttel az esemény előtt fogja megerősíteni a dátumot.

A cég az idei WWDC fejlesztői konferencián beszélt arról, hogy fontos korszak következik: váltanak az Intel processzorokról a saját tervezésű Apple Siliconra, és elsőként egy új Mac képviseli majd az új irányvonalat. Az Apple Siliconnal a cég várakozásai szerint hatékonyabb lesz a gép energiafogyasztása, ami nem megy a teljesítmény rovására, sőt. Ez azért kardinális kérdés, mert az asztali gépek fogyasztják a legtöbb energiát. A saját chip lehetővé teszi, hogy javuljon az energiamenedzsment, az üzemidő, további biztonsági fejlesztésel épüljenek be mélyebben a rendszerbe, illetve a gépi tanulás is finomodjon. De az Apple említ még jobb képfeldolgozást, és még grafikai teljesítményt is.

