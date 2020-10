Az Apple sebességet vált: itt az iPhone 12, ami már az 5G-t is támogatja

Az elmúlt hetek-hónapok során jobbára már szinte minden kikerült az Apple idei iPhone csúcsszériájáról a szorgos szivárogtatóknak köszönhetően. Az október 13-án, magyar idő szerint este hétkor kezdődő esemény „Hi, Speed” mottója már beszédesen előre utalt arra, hogy gyorsabb, jobb iPhone-ok jönnek, de leginkább a gyors kapcsolatra, amit most az Apple a széria fő innovációjának nevezett meg, és amitől annyi ember retteg: az 5G.

Tim Cook Apple-vezér szerint az újgenerációs mobilhálózat forradalmat hoz a videostreamingben, játékban, valós idejű interakciókban, és a sűrűbben lakott területeken is jó kapcsolatot biztosít. Kiemelte természetesen az adatvédelmet, hogy a gyors mobilnetnek köszönhetően nem kell a nyilvános wifi hotspotokat igénybe venni a városokban sem. Az első 5G-képes iPhone pedig az

iPhone 12.

Kialakítás terén beigazolódott, hogy a lapos, téglalapszerű külsővel frissít az Apple, amivel az iPhone 4-re, továbbá az iPad Air és az iPad Pro formavilágához is jobban hasonlít. A lapos széleken fut végig az alumíniumkeret. Az iPhone 12

11 százalékkal vékonyabb,

15 százalékkal kisebb

és 16 százalékkal könnyebb, mint az iPhone 11.

Fekete, fehér, zöld, piros és kék színben lehet majd választani.

Az alapmodellre került, 6,1 hüvelykes Super Retina XDR néven említett egyedi Apple-féle OLED kijelzőt 460 ppi képpontsűrűség jellemzi, ami kétszer annyi pixelt jelent, mint az iPhone 11 panelje képes megjeleníteni. A maximális fényerő 1200 nit, támogatott a HDR 10, a Dolby Vision és a HLG. Emellett szívósabb üveget is kapott, ami az Apple állítása szerint egyszerűen csak „erősebb” minden más üvegnél, ami a többi telefonon van. A Corning gyártó egy új anyagát is tartalmazza, a ceramic shieldet. A kijelző tetején megmaradt a belógó szenszorsáv, ám annak méretét valamivel csökkentették.

Belül hogy az 5nm-es A14 bionikus chip hajtja, amiben 40 százalékkal több tranzisztor van, mint az A13-ban. Sőt: 50 százalékkal gyorsabb bármely más androidos csúcsmobilban használt chipnél, ez az első olyan okostelefonba szánt lapka, amit 5 nanométeres eljárással gyártottak.

A hátlapra két kameraszenzor került, egy 12 megapixeles f/1.6-os főegység, illetve egy12 megapixeles ultraszéles értékelő. A cég elmondása szerint gyengébb fényviszonyk közt is jobb minőségűek felvételek érhetők el. Az előlapi kamera megkapta az éjszakai módot is.

Az Apple továbbgondolta a vezeték nélküli töltést is, támogatja a MagSafe kiegészítőket, amelyek mágnesesen cuppannak a készüléktestre. Ahogy sejteni lehetett: a dobozból kimarad a töltőfej és a fülhallgatók, amiknek köszönhetően a csomagolás is kisebb, és jobban támogatja a cég környezetvédelmi törekvéseit.

iPhone 12 mini

Többen is örömmel fogadhatják a hírt, hogy a csúcsmobilból most egy kisebb, kompaktabb verzió is érkezik, ami ezzel a világ legkisebb 5G-s mobilja. A mindössze 5,4 hüvelykes iPhone 12 mini szintén képes 4K-s, 60fps-es videókat lőni, és IP68-as minősítést kapott, tehát vízálló. A TouchID helyett FaceID-vel végzi az azonosítást, ezzel szintén helyet spórolt a gyártó, ahogy a kávák vékonyításával is. Szintén az A14 bionikus chip hajtja, és ugyanaz a kamerarendszert kapja, amit az alapmodell.

Az árak:

iPhone 12 mini: 699 dollár

iPhone 12: 799 dollár

Cikkünk folyamatosan frissül.