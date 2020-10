A Xiaomi gyönyörűen cikizi az Apple-t az iPhone 12 miatt

Az Apple október 13-án rántotta le a leplet a legújabb készülékeiről, az iPhone 12 termékcsaládról, aminek tagjai az iPhone 12, az iPhone 12 Pro, az iPhone 12 Pro Max és az iPhone 12 Mini. Amellett, hogy az új készülékek – többek között – már támogatják az újgenerációs 5G hálózatokat, különlegességük, hogy a gyártó úgy döntött, ennél a szériánál már nem csomagol töltőfejet és fülhallgatót a telefonok mellé. Az Apple szerint így a csomagolás kisebb, és jobban támogatja a cég környezetvédelmi törekvéseit – a telefonok árain ugyanakkor nem érződik, hogy hiányoznak mellőlük a több ezer forint értékű kiegészítők.

Bár már régóta pletykálták, hogy a cupertinói vállalat meglépi a töltő és a füles elhagyását, a felhasználók egy része felhábodorva fogadta a döntést, az eset pedig lehetőséget adott más cégnek arra, hogy kicsit élcelődjenek az Apple stratégiáján. A kínai Xiaomi pár órával a mobilok leleplezését követően közzé is tett egy posztot a Twitteren, amiben mindenkit emlékeztetnek arra, hogy a nemrég bejelentett csúcskészülékük, a Xiaomi Mi 10T Pro esetében semmi nem marad majd ki a készülék dobozából.

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020