Koronavírusos újítást kap a Google Térkép

A Google bejelentette, hogy hamarosan egy újabb digitális réteg érkezik a Google Térképre, amivel a felhasználók rögtön nyomon követhetik a koronavírusos fertőzöttek számát az egyes területüken. Az app különféle erősségű színkódokkal fogja jelölni, hogy hol van a legtöbb azonosított eset, az új esetek 7 napos mozgóátlagát 100 ezer főre vetítve jeleníti meg. A keresőóriás számos forrásra támaszkodik majd, köztük a Johns Hopkins, a The New York Times és a Wikipedia felületeiről szerzett adatokra, ahová már a helyi és kormányzati információk kerülnek be.

A Covid-19 info nevű réteg hamarosan az összes, Google Térkép által támogatott régió és ország esetében látható lesz, így Magyarországon is, a megjelenés viszont fokozatos. Androidos és iOS-es eszközök egyaránt megkapják.

(Kiemelt kép: GettyImages)