Megvan a PlayStation 5 ára és megjelenési dátuma

Magyar idő szerint szeptember 16-án este tíz órakor vette kezdetét a PlayStation 5 Showcase névre hallgató online esemény, ahol a Sony végre elárulta, hogy mennyibe kerül és mikor érkezik a korábban már bejelentett két PS5 konzol. Mindkét gép 2020. november 19-én kerül a boltokba Európában (az Egyesült Államokban, Japánban, Kanadában, Mexikóban, Ausztráliában, Új-Zélandon és Dél-Koreában már november 12-én), és amíg a sima PlayStation 5 modell 499 dollárba kerül, addig a lemezmeghajtó nélküli Digital Editionért 399 dollárt kérnek – hivatalos magyar árakról még nincs információnk.

Ezzel a bejelentéssel kezdetét vette a verseny az újgenerációs konzolok, illetve a rivális gyártók, a Sony és a Microsoft között.

A redmondi cég még a múlt héten jelentette be, hogy az Xbox Series X mellé érkezik az Xbox Series S konzol is, méghozzá november 10-én. A gyengébb hardverrel szerelt, lemezmeghajtó nélküli Xbox Series S ára Magyarországon 114 ezer forint lesz, míg az Xbox Series X-ért 185 ezer forintot kell majd kicsengetni.

A Sony az ár és a megjelenési dátum mellett bejelentette továbbá a PlayStation Plus Collectiont is, aminek keretében rengeteg PlayStation 4-es játék (God of War, Uncharted 4, InFamous: Second Son stb.) válik letölthetővé az új gépekre, már a megjelenés napján, és bár a részletek egyelőre nem derültek ki, nagyon úgy fest, hogy a kollekció része lesz a hagyományos PlayStation Plus előfizetésnek.