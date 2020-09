Ennél erősebb androidos telefon még nem volt a kezünkben

Mit tud egy telefon, amit direkt játékra fejlesztettek? Kipróbáltuk a Nubia Red Magic 5G-t, aminél erősebb mobil még sosem járt a szerkesztőségünkben, ráadásul a kínai készülék nem csak a teljesítmény tekintetében nyújt többet, mint egy átlagos felső középkategóriás okostelefon.

A mobiljátékok piaca az elmúlt egy évtizedben óriásira nőtt, dollármilliárdokat termel évente, és már régen túlnőtt az olyan egyszerű programokon, mint például az Angry Birds-széria egyes epizódjai. Ezen a platformon ugyanúgy megjelentek az erőforrás-igényes játékok, mint számítógépen, és ha valaki eredményes akar lenni, ne adj’ isten versenyszerűen kíván játszani, annak egyáltalán nem mindegy, milyen készüléken futtatja a Fortnite-ot, a PUBG-t vagy éppen a mobilos Call of Dutyt.

A növekvő igényeket a gyártók persze igyekeznek kiszolgálni, a kínai és tajvani cégek egyre másra dobják piacra az olyan készülékeket, amiket kifejezetten játékra szánnak. Ezek közé tartozik a Nubia Red Magic 5G is, ami a nyers erő mellett egyéb extrákat is kínál a játékra éhes felhasználóknak.

Nubia Red Magic 5G

Hozzánk a telefon Pulse változata érkezett, ami nemcsak a színeiben különbözik a többi variánstól, de ez az egyetlen modell, amiben a 12 GB RAM (LPDDR5) mellett 256 GB tárhely (UFS 3.0) kapott helyet. Emellé kapunk egy Snapdragon 865 5G chipet, méghozzá egy Adreno 650 grafikus processzor társaságában, és mindez együtt olyan nyers teljesítményt biztosít, amihez hasonlót még egyetlen, a szerkesztőségben járt telefon sem produkált. Az Antutu benchmark programban (v8.4.1) például 612 397 pontot mértünk, amivel a Nubia Red Magic 5G egytől egyig lepipálta 2020 első félévének legerősebb androidos mobiljait.

A telefon nagy előnye továbbá, hogy gamer készülék lévén komoly hűtési technológiákkal (ventilátor, grafit hűtőpad, folyadékhűtés, hőpaszta) vértezték fel, amiknek hála a mobil nem melegedik fel. Ennek hála a processzor hosszú távon is képes tartani a teljesítményt, ami egyáltalán nem jön rosszul, ha valaki órákra beleveszik egy játékba. Cserébe viszont el kel viselni, hogy a hűtőventilátor olykor 16000 rpm fordulatszámon pörög, aminek bizony hangja van, konkrétan zúg a készülék.

És nemcsak játék közben, de bármilyen alkalmazásnál, ami használja a 144 Hz-es képfrisítést, és akkor is, ha töltőre tesszük a telefont. Szerencsére utóbbi szabályozható a beállítások között, sőt még egy állandó időintervallum is beállítható, hogy mikor ne pörögjön a ventilátor töltés közben,

így éjszaka nem feltétlenül kell hallgatni a monoton zajt.

A fenti érték ugyanakkor egyáltalán nem elírás, hiszen az 6,65 hüvelykes, 1080 x 2340 pixel felbontású AMOLED kijelző tényleg képes a 144 Hz-es képfrissítésre, ami szintén nem elhanyagolható fegyvertény játék közben. A telefon ettől függetlenül persze használható 60 és 90 Hz-es módban is, utóbbi és a 144 Hz esetén pedig adaptív megoldást kapunk, tehát az akkumulátor megkímélése érdekében a készülék akkor vált át kifejezetten magas képfrissítésre, ha annak tényleg értelme van.

Ha pedig már szóba került az aksi: a telefonban egy 4500 milliamperórás telep kapott helyet, ami teljesen hagyományos használat mellett simán bírja másfél napig, sőt akár kettőig is, ha viszont valaki rendszeresen játszik, akkor ez az időintervallum bőven egy nap alá csökken.

Ezért nem hátrány, hogy a mobil akár 55 wattal is tölthető: ilyenkor 40 perc alatt maximumon van az akkumulátor nulláról. Azt persze érdemes tudni, hogy ehhez külön töltőt kell vásárolni, ugyanis a készülék dobozában csak egy 18 wattos töltőfej kapott helyet, és arra is érdemes felkészülni, hogy a telefon valamiért nem preferálja más gyártók megoldásait. A teszt során a Samsung töltőjére egyszerűen hibát jelzett a mobil, és semmi nem történt, egy Huawei töltőfejjel pedig a gyorstöltést nem sikerült életre hívnunk. Némileg szomorú továbbá, hogy vezeték nélküli töltésre egyáltalán nincs lehetőség.

Van ugyanakkor kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó, NFC, Bleutooth 5.1, kapunk hagyományos jack csatlakozót (a felső jobb sarokban), fel tudunk csatlakozni az újgenerációs 5G hálózatokra, a telefon tudja a WiFi 6-ot, viszont a telefon nem rendelkezik IP szabvány szerinti védelemmel, így javasolt óvni a víztől és a portól is. Pozitívum ugyanakkor, hogy a kijelző már alapból rendelkezik egy védőfóliával.

Nem átlagmobil

A Nuba Red Magic 5G persze nemcsak azért ideális játékosoknak, mert a teljesítménye átlagon felüli, de az egész készüléket eleve úgy tervezték, hogy megfeleljen a gamerek igényeinek. Ennek megfelelően például nem maradt le a telefonról az RGB LED világítás, bár a készülék hátlapján lévő, testreszabhatóan villogó RedMagic logó még egész visszafogottnak mondható. A hagyományos telefonokra szintén nem jellemző a készülék jobb és bal szélén található méretes légkiömlő nyílás, aminek van egy olyan előnye is, hogy a bekapcsoló és hangerőszabályzó gombok abszolút kényelmes helyre kerültek.

Extra továbbá, hogy a telefon keretének jobb oldalán, a két szélen helyet kapott két érintésérzékeny „ravasz”, amik nyilván a játékokhoz jönnek jól, bal felül pedig találunk egy recés gombot, amivel elindítható a mobiljátékos mód. Mielőtt viszont erre rátérnénk, érdemes megemlíteni, hogy a keret bal szélének közepén helyet kapott még egy hétpines csatlakozó, amihez egy külön megvásárolható, LAN-porttal, fejhallgató- és töltőbemenettel felszerelt kis állvány csatlakoztatható.

Ami a fizikai gombbal is aktiválható játék módot illeti: a kapcsolót eltolva lényegében egy kis kézikonzollá alakul a telefon: kapunk egy külön grafikus felületet, amihez hozzáadhatjuk a letöltött játékainkat, vezérelhető a hűtés és a LED világítás, kapunk statisztikákat arról, hogy mennyi időt töltöttünk játékkal (még azt is jelzi a rendszer, hogy ez mennyire egészéges), továbbá testre szabhatjuk, hogy mennyire használjuk ki a hardverben rejlő erőforrásokat. Emellé beállítható, hogy a kompatibilis játékok esetében működjön-e a rezgő visszajelzés, megszabhatjuk, hogy milyen értesítések zavarjanak játék közben, illetve találunk külön lehetőségeket a képernyőmentéseknek, és a játékmenet-videók rögzítésének.

Fotózás, korlátokkal

Habár ennél a telefonnál egyértelműen a játék a lényeg, azért a gyártó figyelt arra, hogy az aktuális trendeknek megfelelően a kamerák terén se maradjon le a többiektől – már ami a számokat illeti. Az előlapon egy 8 megapixeles, a felső kávába rejtett kamera kapott helyet, míg a hátlapon három egységet találunk. A főkamera 64 megapixeles (f/1,8; 26 mm), és emellé jár egy 8 megapixeles (f/2,0; 13 mm) ultraszéles lencse, illetve egy 2 megapixeles, de szinte teljesen használhatatlan makró egység.

A főkamerával ugyan 64 megapixeles fotók is készíthetők, de mindenki jobban jár, ha marad a 16 megapixeles alapbeállításnál. Összeségében az mondható el a kamerarendszerről, hogy a két nagyobb szenzorral főleg nappal és ideális fényviszonyok között lehet normális minőségű képeket készíteni, este az ultraszéles lencse szinte már teljesen használhatatlan fotókat eredményez, és a nagyobb egység esetében sem javít számottevően a képek minőségén a dedikált éjszakai mód.

A helyzet alapvetően nem katasztrofális, de messze elmarad attól, amit a felső-középkategóriában manapság megszokhattunk, ugyanakkor a Nubia Red Magic 5G egyéb előnyei azért bőven ellensúlyozzák, hogy nem ezzel a telefonnal fogunk díjnyertes mobilfotókat lőni.

Erőgép, kifejezetten játékosoknak

A teszt során ugyan ráfutottunk olyan dolgokra, amiken lehetne és kellene is javítani (az angol és a magyar lokalizáció nem teljes, sokszor kínai szövegre leltünk; töltőt és vezetékes fülest bedugva kényelmetlen a játék), de a kategóriáján belül azért abszolút ütőképes készülék a Nubia Red Magic 5G.

A teljesítményéhez nem férhet kétség, nem is néz ki rosszul, a dedikált gamer felület pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kihasználhassuk a telefon extráit. Ráadásul mindehhez, ha nem is olcsón, de abszolút reális áron lehet hozzájutni, hiszen a készülék különböző verziói jelenleg 210-230 ezer forint között szerezhetők be – ennyiért pedig nem rossz vétel napjaink egyik legerősebb androidos telefonja.