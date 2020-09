25 napig bírja egy töltéssel a Honor új okosórája

A koronavírus-járvány ellenére Berlinben – a szokásoshoz képest visszafogottabb formában – idén is megtartották az IFA kütyüexpót, ahol a Huawei almárkája, a Honor többek között bemutatta a Watch GS Pro névre keresztelt okosóráját, ami az ígéretek szerint egyetlen töltéssel akár 25 napig képes működni.

A viselhetőt eszköz emellett kifejezetten strapabíró, hiszen megfelel 14 MIL-STD-810G amerikai katonai szabványnak, kettős műholdas helymeghatározó rendszerrel rendelkezik, és több mint 100 féle edzésmódot támogat, illetve rögzíti azok adatait – figyelemmel kíséri például a hegymászást, túrázást, síelést vagy éppen a kül- és beltéri futást. Az okosóra emellett olyan intuitív funkciókkal rendelkezik, amik révén tulajdonosa folyamatosan ellenőrizheti aegészségi állapotát.

A Honor a Watch GS Pro mellett leleplezte továbbá a Watch ES készüléket is, ami kifejezetten azoknak készült, akik elkötelezték magukat a testedzés, valamint az egészségesebb életmód mellett. Az eszköz 95 edzésmódot és 12 különböző, animációkkal kiegészített edzésprogramot biztosít, többek között zsírégető vagy hasizomerősítő feladatsor is található az okosóra kínálatában. A két eszköz kapható lesz Magyarországon is, várhatóan 2020 októberében érkeznek meg a hazai boltokba.