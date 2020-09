A Philips csúcstévéje már egy egészen új kategóriát képvisel

A Philips márkanévvel ellátott okostévéket gyártó TP Vision ma mutatta be a legújabb készülékeit, amik közül a legérdekesebb az 55, 65 és 48 hüvelykes méretben érkező OLED+935, hiszen ebben a tévében a gyártó negyedik generációs P5 processzora mellett már egy második, dedikált AI chip is helyet kapott. Ennek köszönhetően a készülék az elődeihez képest továbbfejlesztett mesterséges intelligenciával dolgozik, ebből következően extra képfeldolgozási képességgel rendelkezik.

Tekintve, hogy már az év első felében tesztelt 934-es modellel is nagyon meg voltunk elégedve, kíváncsiak vagyunk, hogy a két processzorral dolgozó újdonság hová képes javítani a képminőséget.

Kevés olyan tévét láttunk, ami ennél a készüléknél szebb képet ad A Philips 934 mindent tud, amit manapság egy okostévének kell, a képminősége lenyűgöző, és még egy Bowers & Wilkins hangsugárzó is jár mellé.

A gyártó szerint a tévé mesterséges intelligenciája a neurális hálózatok és a gépi tanulás erejét használja a különböző képminőségű tesztklipek millióinak elemzésére egy egyedülálló adatbázisból, amit a Philips tévéket fejlesztő csapat készített az elmúlt 30 év során. Az AI szoftver nem csupán a képminőség öt pillérének mindegyikéből kínál több kimenetet (forrás, szín, kontraszt, mozgás és élesség), de jobb egyensúlyt teremt köztük, ami elméletben egy sokkal reálisabb, természetesebb képet eredményez.

Az új Dual Engine a korábbiaknál nagyobb erővel rendelkezik és egyedülálló beégésgátló megoldást kínál, ami felismeri a statikus tartalmakat, és az ilyen részeknél fokozatosan csökkenti a fénykibocsátás intenzitását a beégés elkerülése érdekében. Mindezt anélkül, hogy ez negatív hatással lenne a képernyő más területein megjelenített tartalomra. A TP Vision ígérete szerint ez a rendszer kiküszöböli a beégés problémáját a statikus képek 95 százalékánál, beleértve a logókat és a játékok felhasználói felületét is.

A 4K felbontással érkező OLED+935 modellek kompatibilisek a fő HDR formátumokkal (HLG, HDR10, HDR10+), és az első olyan prémium kategóriás televíziók, amik támogatja a DTS Play-Fi funkciót a vezeték nélküli, több-szobás audio lejátszáshoz – tehát a más helységekben lévő, kompatibilis hangeszközökön át is hallhatjuk a tévé hangjait, ha elhagytuk a szobát, ahol a készülék található.

Hangban is erős

Ennél is fontosabb ugyanakkor, hogy a Philips új csúcstévéje a saját hangzás tekintetében is szintet lépett, hiszen az OLED+935 egyszerre rendelkezik dedikált Dolby Atmos Elevation hangszórókkal, valamint a Bowers & Wilkins középső, a kölünálló hangszóróházba épített Tweeter-on-Top rendszerével. Ezen kialakítás előnye, hogy a elválasztja a magasfrekvenciás hangszórókat a nagyobb átmérőjű megoldásoktól és biztosítja, hogy a magas frekvenciákat ne befolyásolja a hangszórószekrény rezgése.

A merev hangszóróházat vastag falú, üvegszállal erősített ABS-ből készítették, amely egyfajta beépítve belső bordázott szakaszokkal lett megerősítve a nem kívánt rezonancia szabályozásához. A külső hangszóró egy új, merevebb fémlemezhez lett erősítve a teljesítmény javítása érdekében.

A Dolby Atmos formátumot is támogató tévé 70 watt teljesítménnyel és tíz beépített hangszóróval rendelkezik. Ezek közül három 19 milliméteres titánium-kupolás magassugárzó bal-, középső- és jobb oldalas (LCR) konfigurációban. Ezen magassugárzók a jobb teljesítmény érdekében el lettek különítve a hangszóróházban, miközben a Tweeter-on-Top megoldás egy saját, merev, krómozott fém házba lett felszerelve, és a kapcsolódó középtartomány hangszóróval egy dedikált középső-csatornát alkotnak.

A magassugárzókhoz négy 50 mm-es középsugár egység tartozik, és emellett a ház tetején találunk két 50 milliméteres, felfelé irányított Dolby Atmos Elevation egységet, amik extra tér- és magasságérzetet nyújtanak, ami főleg a filmek, játékok és sportesemények hangélményét tudja az átlagnál magasabb szintre emelni. A basszust egy ovális, 100 x 65 milliméteres mélysugárzó biztosítja, amit a hangszóróház hátuljába helyeztek a Bowers & Wilkins saját fejlesztésű Flowport technológiájával.

A Philipsnél továbbra is elmaradhatatlan kiegészítő a beépített háttérvilágítást biztosító Ambilight megoldás is, operációs rendszerként pedig ezúttal is az Android TV 9-es (Pie) verzióját kapjuk, a tökkenőmentes működést pedig 3 GB-os belső memória biztosítja.