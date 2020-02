Itt a megoldás, ha nem akar 100 ezret költeni egy zajszűrős fejhallgatóra

Ha zajszűrős fejhallgatókról van szó, akkor a kategória királya még mindig a Sony WH-1000XM3 , ami mind dizájnban, mind hangzásban, mind a külvilág kizárását illetően a csúcsot képviseli. Ez a füles viszont még mindig 100 ezer forint környékén szerezhető be, ennyit pedig nem mindenki hajlandó kifizetni egy ilyen eszközért. Számukra nyújthat megoldást a Philips PH805, ami külsőre és funkcióiban is a japánok termékét másolja, viszont 40 ezerrel kevesebbet kell fizetni érte.

A füles tervezői nem nagyon szégyenlősködtek a fejhallgatójuk küllemével, hiszen első blikkre könnyen azt hihetnénk, hogy a Sony aktív zajszűrős termékcsaládjának egyik tagja került a kezünkbe. Közelebbről megvizsgálva persze gyorsan kiderül, hogy valójában egy Philips márkájú vezeték nélküli fejhallgatóról van szó, de a gyártó, ha akarná, sem tudná letagadni, honnan nyerte az ihletet.

A Philips PH805 megtanulta, amit kell

Az eszközünk minden külső eleme műanyag, ez alól csak a pánt felső és a kagylók belső része képez kivételt, hiszen ezek bőr borítású memóriahabbal teszik kényelmesebbé a 235 grammos kütyü viselését. Az anyaghasználatra nem lehet panasz: a váz nem recseg, nem ropog, strapabíró, a matt és fényes részek pedig alapvetően jól néznek ki. Örömteli bónusz továbbá, hogy a füles könnyen hordozható: a kagylók beforgathatók, sőt össze is csukhatók – így szépen beleférnek az alaptartozékként kapott tokba.

Piros pont jár azért is, mert nemcsak töltőkábelt és hagyományos jack dugós vezetéket kapunk (arra az esetre, ha lemerülne a kicsike), de egy dupla fejű átalakítót is. Ez főleg akkor jön jól, ha olyan repülővel utazunk, ami ezt a szabványt alkalmazza, így nem kell a légitársaság jobbára katasztrofális minőségű saját megoldására hagyatkoznunk, helyette használhatjuk a saját fülhallgatónkat.

A PH805 Bluetooth 5.0-val kapcsolódik a telefonunkhoz,

így a minőségi fájlok lényegi része nem veszik el vezeték hiányában sem, ráadásul egyetlen töltéssel akár harminc órát is kibír, ami kiváló teljesítmény. Az egyetlen apróság, amibe ezen a téren bele lehet kötni, hogy a gyártó lespórolta az USB-C-t, mini USB-t kapunk helyette, viszont még ezzel is két órára elegendő energiafröccsöt tudunk az eszközbe juttatni mindössze 5–10 percnyi töltéssel.

Hagyományos kezelőszervből csak egyet kapunk, egy multifunkciós kapcsolót, ami a jobb kagyló aljára került. Ezt nyomva tartva kapcsolható be és ki a füles, ezzel kezdeményezhető a vezeték nélküli párosítás, használat közben pedig a zene indításáért és megállításáért felel. Emellett jobbra és balra is mozgatható, így válthatunk a számok között, a hangerőt viszont már a jobb kagyló érintésérzékeny külső felületével szabályozhatjuk: lefelé suhintással halkítunk, felfelé suhintva pedig növelhető a hangerő.

A speciális felület viszont nem csak erre használható, egy-egy koppintással a különböző módok között válthatunk: aktív zajszűrés be- és kikapcsolása, és így érhető el az ambient sound is, aminek az a lényege, hogy a fülünket lefedő párnák ellenére is szépen beengedi számunkra a külvilág zajait. Ez akkor jöhet jól, ha zenehallgatás közben is szeretnénk hallani, mi történik körülöttünk – ez főleg az utcán fontos, ahol a balesetek elkerülése végett amúgy sem ajánlatos a zajszűrés.

A kagylókat közelebbről szemügyre véve több mikrofont is találhatunk, ezek egyrészt az aktív zajszűréshez nélkülözhetetlenek, másrészt elengedhetetlenek a headset módhoz. Amennyiben telefonról hallgatunk zenét, a közben érkező hívásokat a multifunkciós gombbal lehet fogadni vagy visszautasítani, ha pedig mégis a mobilunkat használnánk ilyen esetben, akkor a hívás fogadása után kétszer kell lenyomni a kapcsolót, és így átváltunk a telefon hangszórójára és mikrofonjára.

Élesben sem okoz csalódást

A Philips fülesének viselése még órákon keresztül is kényelmes, nem nyomja sem a fület, sem a fej tetejét, ugyanakkor van egy olyan kellemetlen velejárója, hogy a kagylók párnái szinte egyáltalán nem szellőznek, így könnyen felmelegszenek, megizzad alattuk az ember füle – még télen is, szóval melegebb időszakban hamar kellemetlenné válhat a használata, főleg a szabadban.

Ami a hangzást illeti, ezen a területen egyáltalán nem érheti szó a ház elejét. Mindkét kagylóban egy-egy 40 mm-es neodímium hangszóró gondoskodik arról, hogy a kedvenceink a lehető legszebben szólaljanak meg, és a PH805 tényleg nem okoz csalódást. Az igazán ütős hangélményhez persze kellenek a megfelelő minőségű fájlok, az átvitelükhöz pedig a megfelelő technika (ilyen téren a Sony telefonjai elég jól vizsgáznak), de azoknak sem kell aggódni, akik egy átlagos mobilról használják a Spotify-t, mert a Philips üdvöskéje a tömörített és a streamelt anyagokkal is egész jól megbirkózik.

Ha kell, van basszus, de a többi tartomány is szépen, jól elkülönülve és élvezhetően szólal meg, ráadásul a hangerőre sem lehet panasz. Annyira nem, hogy magasabbra tekerve már simán kihallatszik, mivel kényeztetjük éppen a füleinket.

Amivel viszont nem voltunk maradéktalanul megelégedve, az az aktív zajszűrés. Persze nem arról van szó, hogy nem működik, de egyértelműen elmarad a Sony megoldásától – nyilván ennek is köszönhető, hogy közel 40 ezer forint a különbség a két termék között. Felvéve, zene nélkül kapcsolva zajszűrős módba, a monoton zúgás ugyan azonnal megszűnik, de a fejhallgatóban dolgozó technológia a klaviatúrák pötyögését és a hangosabb beszédet például nem képes kiszűrni, és a monoton alapzaj hiányában csak még inkább felhívja ezekre az ember figyelmét.

Hogyan működik az aktív zajszűrés? A technológia nem új, a Bose még a hetvenes évek végén fejlesztette ki, azóta viszont lejárt a szabadalom, így bárki használhatja. A megoldás lényege, hogy az eszközünk mikrofonokkal érzékeli a külső zajokat, a beépített elektronika pedig ezekkel ellentétes polaritású hangokat bocsát ki, amelyek konkrétan kioltják a nem kívánatos hangokat.

Zenét kapcsolva persze jobbára eltűnik az összes beltéri zaj, de a PH805 a metró dübörgését sem képes úgy csillapítani, mint a drágább konkurencia. Ettől függetlenül a megléte sokat segít a zenehallgatási élményen, ráadásul a fülünket is óvja, hiszen nem feltétlenül kell káros tartományba csavarni a hangerőt, hogy kizárjuk a külvilágot – és ilyen tekintetben a Philips megoldása például sokkal jobban teljesít, mint a zajszűrővel érkező, agybadugós fülhallgatók legtöbbje.

Éppen ezért, ha valaki vezeték nélküli fejhallgatót keres, méghozzá aktív zajszűrős funkcióval felvértezve, de nem akar 100 ezer forintot vagy annál is többet fizetni a Sony vagy éppen a Bose csúcskategóriás megoldásaiért, annak a Philips PH805 megfontolandó választás lehet, hiszen rendesen össze van rakva, jól szól, a zajszűrés is működik, és ehhez a füleshez már 50 ezer forint környékén is hozzá lehet jutni.