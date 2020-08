Idegen szerkezet haladhatott át a Naprendszeren

2017 októberében észlelték az első csillagközi objektumot a Naprendszerben: ez a 400-800 méter hosszú ‘Oumuamua, amelyet felfedezése óta rengeteg vita övez. Ennek fő oka az, hogy ugyan üstökösként mozgott, de nem hagyott hátra jellegzetes kómát. Egy friss tanulmány alapján továbbra sem zárható ki, hogy az objektumot egy idegen civilizáció hozta létre – írja a Space.com.

A megfigyelések alapján az ‘Oumuamua hosszúkás és vékony, formája egy szivaréra hasonlít. A későbbi adatokból az is kiderült, hogy az objektum, egy egyelőre szintén vitatott okból, egyre gyorsult.

Avi Loeb, a Harvard Egyetem világhírű, de sokat kritizált fizikusa már korábban felvetette, hogy az ‘Oumuamuát egy idegen civilizáció alkothatta meg.

A kutatók többsége ugyanakkor úgy véli, hogy természetes folyamatok hozták létre, illetve hajtották az objektumot. Az egyik legnépszerűbb magyarázat alapján a felszínéről láthatatlanul távozó hidrogén miatt gyorsult fel. Az elmélet szerint az objektum részben vagy egészben molekuláris hidrogénből állhat, amely a Naphoz közeledve észlelhetetlenül párologni kezdett, így növelve a sebességet.

Loeb és Thiem Hoang, a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet munkatársa friss tanulmányukban azt írják, a hidrogén hipotézise a valóságban nem állja meg a helyét. Éppen ezért úgy gondolják, hogy továbbra sem szabad kizárni a földön kívüli civilizációhoz köthető eredetet. Loeb és Hoang kiemelték, hogy a fagyott hidrogén még az űr legsötétebb régióiban is túlságosan felmelegedne ahhoz, hogy egy ekkora objektumot hozzon létre. Az sem tűnik túl valószínűnek, hogy egy ilyen repülő hidrogénjéghegy képes legyen kellően nagy távokat megtenni.

Loeb továbbra is fenntartja, hogy az ‘Oumuamua egy idegen civilizáció alkotása lehet. A szakértőnek egyébként 2021 januárjában fog megjelenni egy könyve, amelyben a földön kívüli intelligencia első feltételezett nyomait mutatja majd be. A kötet az Agave Kiadó jóvoltából jövőre már magyarul is olvasható lesz.