Ejnye-bejnyézik a kisrobot, ha nem lát az emberen szájmaszkot

Korábban mi is többször írtunk a SoftBank Robotics cég humanoid robotjáról, Pepperről, amit világszerte már több szállodában, repülőtéren és üzletben megtalálható, sőt Japánban már temetési ceremóniákat is levezényel.

Peppert az Aldebaran Robotics nevű japán fejlesztőcég dobta piacra a szigetország legnagyobb mobilszolgáltatójával, a SoftBankkal közösen. A 121 centiméter magas, 29 kilós gépezet saját kamerával, 3D-szenzorral, mikrofonnal, wifi-kapcsolattal és érintő kijelzővel látták el, és egy feltöltéssel 12 órán keresztül tud „ébren maradni”.

A kisrobot most újabb területen kamatoztathatja beléprogramozott készségeit a koronavírus-járvány idején, a Softbank Európában elérhetővé tett hozzá egy olyan szoftveres frissítést, aminek köszönhetően Pepper felismeri az arcmaszkokat. És ha valaki nem visel maszkot olyan országban, ahol azt nyilvános helyeken kötelezővé tették, akkor kedvesen meg is dorgálja az illetőt. Pepper egyben így képes adatokat is gyűjteni arról kimutatásokhoz, hogy az emberek hány százaléka tesz eleget az előírásoknak.

(Kiemelt kép: AFP)