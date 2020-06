Itt a kamera, ha igazán őrült videókat szeretnél a nyaralásról

Régen, ha nyaralni mentünk, vittünk egy kamerát és készítettük a hagyományos és ugyanolyan videókat és fotókat a nyaralásról, de a hordozható eszközök fejlődésének hála mára igencsak kibővültek a lehetőségek, és kellő kreativitással különösebb ismeretek nélkül is egészen egyedi felvételek készíthetők. Már a mobilok is rengeteget tudnak, reptethetünk drónokat, a strapabíró akciókamerákat bárhová magunkkal vihetjük, és adott még egy szint: a 360 fokos felvételeket készítő kütyük. Ezek közé tartozik az Insta360 One X, ami az egyik legjobb választás ebben a műfajban.

A 360-as kameráknak 3-4 éve volt nagy divatja, akkor rengeteg gyártó igyekezett saját megoldással előállni. Ezen idő tájt terjedni kezdett, hogy eljött a virtuális valóság korszaka, és az említett eszközök lényege az lett volna, hogy a speciális kamerákkal készített felvételeket majd VR-kiegészítővel aa fejünkön nézzük vissza. A VR forradalma persze elmaradt, és ahogy a Facebookról szép lassan kikoptak az egérrel forgatható képek, úgy tűntek el a 360-as kamerák is az emberek szemei elől.

Szerencsére nem minden gyártó hagyott fel ezzel a „műfajjal”, hiszen igény azért van az ilyen eszközökre. Persze továbbra sem a virtuális valóság miatt, hanem azért, mert ezek a kütyük felvétel közben minden irányba látnak, az utómunka során pedig kiválasztható, hogy ebből mit akarunk megmutatni a nagyvilágnak. Ha pedig ez a lehetőség megmozgatja az ember fantáziáját, akkor az egyik legjobb eszköz erre a célra az Insta360 One X, ami nemcsak hardveres, de szoftveres oldalon is biztosítja, hogy amatőrként is emlékezetes videókkal és képekkel téhessünk haza a nyaralásról.

Insta 360 One X

A lekerekített szélű, gumírozott borítású One X mindössze 115 grammot nyom, az elején és a hátán is helyet kapott egy-egy kamera, bal oldalon találjuk a töltő bementét (USB-C), jobb oldalt található a kivehető, 1200 milliamperórás aksi, alulra került az SD-kártya foglalat (saját tárhely nincs), illetve itt találunk a hagyományos állványbemenetet is. Az előlapon helyet kapott még egy aprócska, kör alakú LCD kijelző, amin láthatjuk a legalapabb információkat, továbbá két nyomógomb: ezekkel válthatunk a különböző módok között, illetve innen is elindítható felvétel.

Ami a 360 fokos látószöget biztosító kamerákat illeti: két széles látószögű (200°), Sony CMOS szenzorral szerelt egységet kapunk, f/2,0-s apertúrával és egy hat tengelyes képstabilizátorral -utóbbi egészen kiváló munkát végez, még egy erősen billegő szelfibot végén is. A két kamera együtt maximum 18 megapixeles (6080 x 3040 képpontos) fotók készít, videó esetén pedig 5760 x 2880 pixel a csúcs, méghozzá 30 fps mellett, de adott a 3840 x 1920 pixel is, 50 képkocka per másodperc frissítéssel.

Érdemes ugyanakkor a magasabb felbontásnál maradni, és beáldozni az fps értéket, mert a végeredmény tekintetében így járunk jobban. Végezetül nem szabad elfeledkezni a lassított felvétel készítésének lehetőségéről, ahol 100 fps-sel, de mindössze 3008 x 1504 pixel felbontásban videózhatunk.

A készülék elengedhetetlen kelléke továbbá az Androidra és iOS-re egyaránt elérhető Insta360 One X applikáció, amiből egyrészt vezérelhető az eszköz, továbbá egyszerűen elérhetjük a beállításokat, megtekinthetjük a többi felhasználó felvételeit, illetve útmutatókat is találhatunk, amiket érdemes végignézni, ha viszonylag gyorsan szeretnénk túlesni a tanulási folyamaton.

Az alkalmazásból emellett indíthatunk élő adásokat (Facebook, YouTube stb.), az applikáció része továbbá a képek és videók szerkesztésére szolgáló felület, ami a mobilos kivitel ellenére rengeteg lehetőséget rejt, nem mellesleg egyszerűen kezelhető, a megvágott végeredmény pedig játszi könnyedséggel, pár bökéssel megosztható a közösségi médiában vagy a videómegosztó platformokon.

Ahogy azt említettük, a 360-as felvételek előnye, hogy utólag eldönthető, mit kívánunk megmutatni abból, amit rögzítettünk.

A 360-as képek azonnal posztolhatók a formátumot kezelni képes Facebookra, de a fotókból is készíthetők animált felvételek, módosítható a képkivágat, filterezhetünk, videók esetén pedig ennél is tovább tágulnak a lehetőségeink. Vágás közben a nézőpontok kedvünk szerinti változtatása mellett gyorsítással például könnyedén készíthetők kifejezetten látványos hyperlapse felvételek, de beállíthatunk akár témakövetést is, aminél olyan eredményt kapunk, mintha gimbal segítségével videóztunk volna.

Mozgóképekkel élhető ki igazán a kreativitásunkat, főleg ha motorozás, kerékpározás vagy bármilyen extrém sport közben videóztunk, de egy külön megvásárolható kiegészítő segítségével még arra is van lehetőség, hogy drónra szereljük fel a kamerát, ami újabb területet nyit meg a tartalomgyártásban.

Fontos beszélni továbbá a kütyü egyik sajátos tulajdonságáról, a Bullet Time funkcióról, amivel kvázi Mátrixos effektet érhetünk el, velünk a középpontban. Ehhez külön kapunk egy madzagot az alapcsomagban, amit a kamera alján lévő állványbemenetbe kell becsavarni. Ezután el kell indítani a lassított felvételt, és a kamerát a madzaggal megpörgetni magunk felett. A végeredmény egy lassított felvétel, aminek mi vagyunk stabilan a középpontjában, miközben a körülöttünk forog a világ.

Fesztiválokon kifejezetten látványos felvételek készíthetők így, csak arra kell vigyázni, hogy senkit ne csapjunk meg a megpörgetett eszközzel – szóval ezt érdemes gyakorolni, mielőtt élesben kipróbálnánk.

Összességében amúgy is elmondható, hogy érdemes gyakorolni és próbálgatni a funkciókat, ugyanis hazsnálat közben jövünk rá, hogy pontosan mire képes a kamera. Illetve inspirálódhatunk a mások által készített felvételekből is, amik között akadnak elképesztően kreatív és látványos megoldások.

Van itt két dolog azért

Az Insta 360 One X egy speciális kütyü, ami kiválóan és egyszerűen használható arra, amire kitalálták, viszont az ára meglehetősen borsos, 145 ezer forintot kell kifizetni érte, szóval csak akkor érdemes pénzt adni érte, ha az ember ki is használja a kütyü nyújtotta funkciókat. Tartalomgyártóknak, rendszeres utazóknak remek kiegészítő lehet, hiszen egy apró, praktikus kameráról van szó.

Az egy dolog, hogy az ár meglehetősen húzós,

de ennél azért sokkal fájóbb, hogy ennyi pénzért a szükséges kábelen, egy tokon és a Bullet Time-hoz szükséges madzagon kívül semmit nem kapunk, még egy apró állványt sem, amire felszerelhető lenne a kamera. Amennyiben pedig nincsenek kiegészítőink (állvány, szelfibot, egyéb rögzítők), akkor az alapcsomaggal csak kézből tudunk videózni, aminek nem igazán lesz értékelhető eredménye. Az Insta 360 One X érdemi használatához tulajdonképen elengedhetetlen minimum egy szelfibot és olyan kiegészítő(k), amivel sisakra vagy járműre erősíthető a kamera.

Éppen ezért érdemes rákeresni a Bullet Time Bundle csomagra, ami egy állvánnyá alakítható szelfibotot tartalmaz, illetve egy olyan extra kiegészítőt, amivel a madzagnál jóval biztonságosabban és ügyesebben tudunk lassított, fejünk felett pörgetett videókat készíteni. Ha ez megvan, vagy eleve rendelkezünk a szükséges, hagyományos állványbemenets kiegészítőkkel, akkor már semmi akadálya, hogy elkészüljenek a különleges felvételek, amikkel garantáltan nagyobb sikert lehet aratni, mint a százezredik ugyanolyan fotóval vagy házi videóval.