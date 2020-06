Mit tud a vezeték nélküli füles, amit 15 ezerért kínálnak?

Napjaink egyik legnépszerűbb kütyüje egyértelműen a vezeték nélküli szeparált fülhallgató, ami Bluetooth-szal csatlakozik a telefonunkhoz (vagy más eszközökhöz), és mindenféle zsinórok nélkül, érintéses vezérléssel teszi kényelmessé a zenehallgatást. Típusból annyi van, hogy Dunát lehetne rekeszteni velük, a méretes kínálatból pedig most egy abszolút alsó kategóriás modellt, a Niceboy Hive Drops fülest próbáltuk ki, amit kifejezetten olcsón, 15 ezerért lehet hazavinni.

Wi-Fi 6-os adapter került a gépünkbe, és az eredmény nem is maradt el

A 2016-ban alapított Niceboy kezdetben főleg kamerákkal és azok kiegészítőivel foglalkozott, mostanra viszont hangcuccokkal is bővült a cseh bázisú márka portfóliója, és ebbe beletartoznak a vezeték nélküli fülhallgatók is. Jelenleg három típus érhető el a magyar piacon: a 16 990 forintról induló Hive Pods 2, a 15 ezerért kínált Hive Drops, illetve az ezeknél is pénztárcabarátabb Hive Podsie, aminek az ajánlott fogyasztói ára 12 ezer forint – mi ezek közül a középső modellt vettük közelebbről szemügye.

Niceboy Hive Drops

A füles nem találja fel a spanyolviaszt, az egész trendet elindító Apple Airpods példáját követi: a fülhallgatók egy kapszula alakú, felpattintható tetejű tokban érkeznek, ami töltő is egyben. A tartóba helyezve a két egység automatikusan energiát kap, a tok pedig egy USB-C porton keresztül tölthető. A folyamatot piros LED jelzi, a kék fény pedig arra utal, hogy a 300 milliamperórás aksi maximumon van. Ugyanez a helyzet a tokba helyezett fülesek fényjelzéseivel is.

Az első lemerülés után háromszor tudtam újratölteni a nagyjából 3 óráig üzemelő fülhallgatókat, így a gyártó állítása – miszerint a tok 12 órányi energiát biztosít – abszolút igaznak bizonyult.

A fülhallgatókat a dobozból először kivéve azonnal bekapcsolt a párosítás (kék/piros villogás jelzi mindkét egységen), a telefonom pedig elsőre megtalálta azokat, majd a következő használatnál már automatikusan kapcsolódtak a mobilomhoz. A párosítás ugyanakkor manuálisan is elindítható, ehhez nem kell mást tenni, mint nyomva tartani a fülesek érintésérzékeny külső felületét.

Az Apple által elterjesztett, pipa alakú vezeték nélküli fülhallgatókat előnytelennek tartom, így pozitívumként éltem meg, hogy a Niceboy ilyen tekintetben nem másolta az almás céget. A Hive Drops a visszafogottabb, csepp alakú dizájnt követi: a kütyüket a fülbe dugva el kell forgatni, így a megfelelő részek becsúsznak a hallójáratunkba, az apró szerkezetek pedig stabilan megülnek a fülkagylóban.

A alapból felszerelt (legkisebb) gumiharangok számomra tökéletesen megfeleltek, de a csomagban található két nagyobb méret is, így az enyémnél tágabb hallójárattal bíró embereknek sem okozhat gondot a fülhallgatók kényelmes viselése. A Hive Drops még futás közben is a helyén maradt, és olyan szempontból is jó kiegészítő sporthoz, hogy IPX4 szabvány szerinti védelemmel rendelkezik, azaz cseppálló, így az izzadság nem tesz kárt benne.

Használat közben

A kapcsolat Bluetooth 5.0-n keresztül jön létre, és az árhoz képest meglepően stabil a jel, még a készüléktől 5–6 méterre is, a mobilt a zsebemben tartva pedig a teszt során sosem fordult elő, hogy pattogott vagy megszakadt volna a zene. A kütyü elméletben telefonálásra is alkalmas, viszont ezen a fronton nincsenek jó tapasztalataim. A vonal másik végén lévő embereket ugyan jól hallottam, ők viszont rendre panaszkodtak a tőlem érkező hang minőségére: a gyenge mikrofonnak miatt vagy rosszul, esetleg csak szakadozva hallottak, így egy ponton már meg sem próbáltam hívásokat fogadni a fülessel.

Kifejezetten kellemes meglepetés volt ugyanakkor, hogy némi gyakorlás után gond nélkül kezeltem az érintésérzékeny felületeket, pedig a fejlesztők meglehetősen sok funkciót zsúfoltak ide, ami

sokszor még a drágább modelleknél is fejfájást okoz.

Mindkét egységen két érintéssel indítható/szüneteltethető a zene, egy koppal a jobb oldalon növelhető, a bal oldalon pedig csökkenthető a hangerő, illetve telefon esetén szintén így fogadható, majd szakítható meg egy hívás. A jobb fülest nyomva tartva előre léptethetünk a számok között, és elutasíthatunk egy hívást, a bal oldalon ugyanez visszafelé léptetést jelent, és itt is adott a csörgés kinyomása. Ha pedig a bal oldalt háromszor egymás után érintjük meg, akkor aktiválható a virtuális asszisztens, de abból kiindulva, hogy a telefonálás hogyan működött, ezzel a lehetőséggel inkább már nem is próbálkoztam.

Basszustalanság

Az árkategóriához képest mind a kivitelezés, mind a funkciók felülteljesítették a várakozásaimat, viszont zenehallgatás közben kiderült, pontosan hol sikerült spórolni a gyártónak: a Hive Drops által biztosított hangélmény igencsak messze van a tökéletestől. A helyzet nem katasztrofális, hiszen a fülesek alapvetően tisztán szólnak, a teljesítménynek hála képesek kizárni a külvilágot (ez persze nem zajszűrést jelent), és torzulást is csak az amúgy már kifejezetten bántó, maximum hangerőn tapasztaltam.

Az viszont elég fájó, hogy a normális basszust biztosító komponenseket kispórolták a fülhallgatókból, de annyira, hogy a mély tartomány jelentős része elvész zenehallgatás közben. Helyette dobozszerű hangzást kapunk, mindent a magas hangok uralnak, és a középtartomány finomságai sem hallhatók.

A végeredmény nagyjából olyan, mint a teljesen átlagos,

párezres vagy a mobilok mellé csomagolt fülesek esetében.

Mindez nem ért meglepetésként, hiszen egy 15 ezer forintos terméktől nyilván nem várható olyan minőség, mint egy felsőkategóriás modelltől, de azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy a relatíve alacsony ár most is komoly kompromisszumokkal jár, és ezeket itt a hangélmény terén kell megkötni.

Audiofil felhasználóknak ebből következően a Hive Drops rögtön kiesik a lehetséges jelöltek közül, ugyanakkor, ha valaki szeretné a vezeték nélküli fülhallgatókkal járó kényelmet, de nem akar 20–30 ezret, vagy ennél is többet költeni ilyen eszközre, annak a Niceboy megoldása életképes opció lehet, mert a tesztünk alapján megbízhatóan működik, és a kért árért cserébe teljesen reális, amit nyújt.