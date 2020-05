Wi-Fi 6-os adapter került a gépünkbe, és az eredmény nem is maradt el

Wi-Fi 6-os adapter került a gépünkbe, és az eredmény nem is maradt el

Tavaly óta egyre több a gyorsabb és megbízhatóbb vezeték nélküli kapcsolatot biztosító, Wi-Fi 6 szabvány szerint készült eszköz a piacon, és aki most akarja fejleszteni az otthoni hálózatát, annak már érdemes ilyen eszközt beszereznie. Hogy miért, azt egy TP-Link Archer TX3000E hálózati kártya és egy Archer AX50 router tesztjével igyekszünk szemléltetni.

2019 komoly előrelépéseket hozott a vezeték nélküli kapcsolatok terén: számtalan országban, így itthon is elindultak az első kereskedelmi célú, akár 1 gigabites sebességre is képes 5G mobilhálózatok, illetve megjelentek a piacon az első Wi-Fi 6-os készülékek, nemcsak routerek, de mobiltelefon és notebookok is. Tavaly ősszel már teszteltük, hogy mire képes a technológia, és a maximum 4804 Mbps sebességre képes Archer AX6000 esetében nem győztük számolni a megabiteket.

Átváltottunk szuperwifire, és nem győztük számolni a megabiteket Olyan routert teszteltünk, ami már a Wi-Fi 6 szabvány alapján készült, és képes az 1 gigabit feletti sebességre.

A Wi-Fi 6 (802.11ax) egyik nagy előnye, hogy a Wi-Fi 5-tel (802.11ac) ellentétben már napjaink megnövekedett igényeihez fejlesztették. Ez alatt nem feltétlenül a nagyobb átviteli sebességet értjük, hanem azt, hogy egy ilyen eszköz jóval megbízhatóbban képes kiszolgálni az életünkben egyre nagyobb számban jelen lévő, folyamatos netkapcsolatot igénylő kütyüket: mobiltelefonok, asztali gépek, laptopok, tabletek, okostévék, okoshangszórók, okosotthonos eszközök és még sorolhatnánk.

Bár a meglévő eszközeink nagy része még nem támogatja a Wi-Fi 6 szabványt, de ez nem feltétlenül baj, hiszen egy Wi-Fi 6-os router az OFDMA technológiának hála így is sokkal jobban képes kezelni ezeket, mint egy régebbi modell: kiszámítja az eszközök sávszélesség-igényét, így téve lehetővé számukra az adatok egyidejű küldését vagy fogadását, miközben a hálózat teljesítménye zavartalan marad.

A legtöbb okoseszköz (izzók, különböző szabályzók, hangszórók stb.) számára sokkal fontosabb a biztonságos kapcsolat, mint a sebesség, ugyanakkor vannak olyan gépeink, amiknél ez sem elhanyagolható tényező. Egyes esetekben (pl. mobil, laptop, okostévé) a Wi-Fi 6-ra történő átállás csak készülékcserével érhető el, egy PC esetében ugyanakkor nem feltétlenül kell alaplapot cserélni ahhoz, hogy élvezhessük az új szabvány előnyeit. És itt jön a képbe a tesztünk alanya, a TP-Link Archer TX3000E hálózati kártya, amivel egy régebbi PC is simán felvértezhető.

TP-Link Archer TX3000E

Ez a kártya jóval komolyabb eszköz, mint azok a kiegészítők, amiket egyszerűen az egyik USB portba kell dugni, de ettől függetlenül a beszerelése nem igényel különösebb műszaki ismereteket. A vörös színű, hűtőbordákkal ellátott adaptert egy PCI Express foglalatba kell helyezni, bedugni a mellékelt kábelt, annak megkeresni az ellenpontját az alaplapon, majd csatlakoztatni azt a vezetéket, ami a mágneses talapzatú antennatartóban végződik.

A kártyában egy Intel Wi-Fi 6 AX200 chip kapott helyet, ami természetesen támogatja a 802.11ax szabványt, a 2×2-es MU-MIMO vezeték nélküli átvitelt, illetve a WPA3 titkosítást. A névleges teljesítménye 5 GHz-en 2402 Mbps, míg 2,4 GHz-en 574 Mbps, az adapter ráadásul a legújabb Bluetooth 5 kapcsolattal is felruházza a gépünket, így mobilok, hangszórók és klasszikus vezeték nélküli perifériák (egér, billentyűzet) csatlakoztatása is lehetővé válik USB-s antennák használata nélkül.

Amire figyelni kell, hogy a TX3000E csak a Windows 10-zel kompatibilis, a kártyát hiába szereljük be hibátlanul a gépbe, a korábbi operációs rendszerek nem tudnak mit kezdeni vele.

Hogy miért érheti meg egy korábbi adaptert lecserélni egy ilyenre, az már akkor kiderült, mikor otthon kezdtem el kíséreletezni vele. A régi eszközömet leváltva, a routeremtől viszonylag távol, egy falon túl az asztali gépemen a korábbi 60-80 Mbps helyett a kártya stabilan hozta a 200 Mbps értéket, a gépet közelebb mozgatva pedig előfordult, hogy az 500 megabites netemből 420 Mbps realizálódott a PC-men.

Egy Wi-Fi 6-os adapterre tehát még akkor is érdemes lehet beruházni, ha mondjuk a Wi-Fi 5-ös routerünket még nem feltétlenül akarjuk lecserélni egy 802.11ax kompatibilis modellre, hiszen esetemben pusztán az új hálózati kártya 150 százalékos letöltési sebesség növekedést eredményezett a korábbi hardveremhez képest. Nyilván ez elérhető lett volna egy, a sajátomnál jobb Wi-Fi 5-ös eszközzel is, de ha már rászánjuk magunkat a cserére, akkor érdemes a legújabb szabványt támogató modellt választani, hiszen egy későbbi fejlesztés során ezen döntésünk hatványozottan meghálálja magát.

Sebességekbe

Ez rögtön kiderült, mikor az Archer TX3000E-t egy olyan asztali gépbe szereltük, ami mellett egy TP-Link Archer AX50 Wi-Fi 6 router és egy gigabites netkapcsolat dolgozott. A PC-t kezdésnek közvetlenül a routerre kötöttük egy hálózati kábellel, és így teszteltük a letöltési sebességet, ami átlagosan 925 Mbps lett. Az AX50 egyébként négy antennával, színkódolt USB 3.0-val, egy gigabites WAN-nal és négy darab gigabites LAN porttal van felszerelve, és az adapterhez hasonlóan

2402 Mbps (5 Ghz), illetve 574 Mbps (2,4 Ghz) sebességet biztosít.

Itthon egyelőre nem nagyon van olyan netkapcsolat, amivel az 5 GHz-ben rejlő potenciál tesztelhető lenne, ugyanakkor a(z alapból nem elérhető) 160 MHz-es csatornaszélességet bekapcsolva egy Huawei P40 Próval 99 százalékos jelerősség mellett rendszeresen mértünk 2401 Mbps sebességet, tehát a hardver tudja, amit vállal, már csak a netszolgáltatóknak kell felzárkózni hozzá.

Visszatérve a TX3000E adapterhez: mikor megszabadultunk a kábeltől, és az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózatot használva kezdtünk mérésekbe, a kártya nem okozott csalódást, hiszen stabilan hozta a 870 Mbps-os sebességet, és a routertől rendesen eltávolodva, egy másik szobában sem mentünk 460 megabit alá, a Windows 10 pedig 1,2-1,4 Gbps közti hálózati sebességet jelzett.

Mindent egybevéve abszolút meg voltunk elégedve a TP-Link adapterével, ami már egy Wi-Fi 5 routerre csatlakozva is jobban szerepelt, mint egy régebbi hardver, az oroszlánkörmeit pedig akkor mutatta meg, mikor egy Wi-Fi 6-os eszközzel párosítottuk. A kapott eredmények mellé viszonylag korrekt ár is dukál, hiszen az Archer TX3000E nagyjából 22 ezer forint környékén vihető haza. Ennél persze találunk jóval olcsóbb PCIe kártyákat is a piacon, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ezért a pénzért egy olyan jövőálló eszközt kapunk, amit a következő 6-7 évben aligha akarunk majd lecserélni.