Itt a laptop, amin még évekig nem fognak ki a játékok

Már-már az irodai laptopokat idéző külső, ami elég komoly hardvert rejt – ez lenne röviden az MSI-féle GS66 Stealth gamer notebook, ami nemcsak újgenerációs Intel i7 processzorral és erős videókártyával, de 240 Hz-es kijelzővel és meglepően hosszú üzemidővel várja a játékosokat.

Tavasszal az AMD és az Intel bemutatta a legújabb mobil processzorait, és ezzel párhuzamosan szinte az összes gyártó leleplezte azon gépeit, amelyek az új chipekkel kerülnek forgalomba. Így tett a tajvani MSI is: április elején összesen 13 új laptopról rántották le a leplet. Közéjük tartozik a GS66 Stealth 10SF prémium kategóriás masina is, ami a vastag pénztárcával megáldott gamereket veszi célba. Én egy hétig nyúztam, a teljesítményére tényleg nem lehet panasz, de akad olyan jellemzője, amitől falra másztam.

MSI GS66 Stealth

A laptop a külsejét illetően tényleg rászolgált a lopakodó (stealth) névre, lévén elsőre jó eséllyel senki nem mondaná meg, hogy egy kifejezetten játékra tervezett típusról van szó. A 36 cm széles, 25 cm mély és kevesebb mint 2 cm vastag gép az abszolút visszafogott, minden kirívó elemtől mentes, de éppen ezért egészen elegáns külső dizájnjának köszönhetően inkább tűnik irodai munkára szánt eszköznek. Lecsukott állapotban a valódi rendeltetésére csak a fedlap alig észrevehető sárkányos logója utal.

A negyvenhez közeledve ez számomra kifejezetten szimpatikus, az viszont kevésbé, hogy a laptop burkolatát a lehető legrosszabb bevonattal kezelték. A gépet lényegében csak kesztyűben lehet úgy megfogni, hogy ne hagyjunk rajta azonnal ujjlenyomatot. Utóbbihoz nem kell se izzadt, se zsíros kéz, a különböző felületei egyszerűen olyanok, hogy bőrrel érintkezve azonnal foltosak lesznek, így két perc használat után a gép máris borzasztóan néz ki. Egyszerűen érthetetlen, hogy a prototípusok gyártása során senkinek nem tűnt fel, hogy ennél rosszabb megoldás egyszerűen nem létezik.

A gépet kinyitva sem jobb a helyzet:

a belső burkolat is idegesítően gyorsan gyűjti az ujjlenyomatokat a tapipaddal együtt, szóval ha valakit hozzám hasonlóan irritál az ilyesmi, az készüljön arra, hogy a kényelmesnek mondhatónál jóval többször fogja takarítani a gépet a kütyük és képernyők tisztítására fenntartott kis ronggyal.

Ezt leszámítva az összkép kinyitva is pozitív: a billentyűzet alatt bőven van hely a csuklóinknak, a trackpad kellően széles, a SteelSeries által biztosított billentyűzet pedig kiváló, mind az érintést, mind a bejárt utat és a gombok közti távolságot illetően. A kiosztást ugyanakkor szokni kell. Numerikus rész nincs, ráadásul a gyártó kellően átvariálta a funkciókat is: például a jobb oldalra, a Controllal egy gombhelynyi területre került az FN, és számomra az is furcsa volt, hogy a fény- illetve hangerőt a nyilakkal tudtam szabályozni.

Játékos gépről lévén szó, a szivárvány összes színét ismerő billentyűzetvilágítás nem maradhatott el, de most is adott a lehetőség a kikapcsolására, illetve az MSI saját szoftverében gombonként testre szabható az egész, ami remek lehetőség – már amennyiben van igényünk az ilyesmire.

Csatlakozók terén a felhozatal megfelel napjaink elvárásainak: kapunk két USB-C portot – ebből egy támogatja a Thunderbolt 3-at és a Power Delivery funkciót –, három USB-A csatlakozót, egy HDMI-t, illetve egy Ethernet- és egy jack bemenetet. A magam részéről ugyanakkor nem bántam volna, ha a mérnökök egy SD-kártya olvasónak is szorítanak helyet, illetve elég béna megoldásnak tartom, hogy a hálózati adapter csatlakozója a gép bal oldalának a közepére került.

Ami a képernyőt illeti, egy 1080p felbontásra képes, 15,6 hüvelykes IPS panelt kapunk, ami 240 Hz-es képfrissítéssel dolgozik, kiemelkedő színhűség és remek kontraszt mellett. A kijelző kiemelkedik az átlagból, de egy gamer géphez képest kifejezetten fájó pont, hogy nem támogatja sem G-Sync, sem a FreeSync technológiát – egy prémium gép esetében azért már elvárná az ember, hogy ez alap legyen.

Mindent visz

A GS66 Stealth többféle konfigurációban kapható – erre később még kitérek –, a nálam járt verzió pedig minden igényemet kielégítette. Tizedik generációs Intel Core i7-10750H processzor, 32 GB DDR4 memória, GeForce RTX 2070 Super Max-Q videókártya, méghozzá 1 TB kapacitású SSD társaságában.

Talán mondani sem kell, hogy ez az összeállítás manapság mindenre is elég: az olyan játékok, mint a Gears 5, a Resident Evil 3, a Shadow of the Tomb Raider vagy a Forza Horizon 4 ultra grafikai részletességgel sem mentek 70 fps alá, a Geekbenchen 6080 pontot (Multi-Core) kaptunk, és a gép a kép- és videószerkesztési feladatok során is nagyszerűen megállta a helyét.

Ez a hardver az elkövetkezendő évekre biztos, hogy elegendő, és a gép olyan szempontból is jövőálló, hogy már Wi-Fi 6 modem dolgozik benne, a felhasználóknak csupán azzal kell előre számolni, hogy az erőforrás-igényes feladatok indításakor a laptop ventilátorai erőteljes zúgásba kezdenek. Az kétségtelen, hogy a hűtésnek hála nem melegedik át a burkolat, de ezzel együtt jár, hogy normális hangélményt biztosító játékra például csak fejhallgató beiktatásával van lehetőség.

A gép teljesítménye ugyanakkor a gyártó által mellékelt szoftverrel szabályozható, és a laptop alapból nem is az erősebb, hanem az integrált videókártyát használja, így iroda használat közben például egyáltalán nem kell attól tartanunk, hogy a folyamatos zúgással a kollégáink idegeire megyünk.

És itt érdemes megjegyezni, hogy a gépbe egy kifejezetten erős, 99,9 Wh-s akkumulátor került. Játék esetén ugyan ez a telep is maximum két óráig bírja, de ha átváltunk teljesen hétköznapi használatra, akár kilenc óra is kisajtolható belőle, ami mindenképpen figyelemre méltó teljesítmény. Én például egy munkanapot simán tudtam vele dolgozni anélkül, hogy töltőre kellett volna dugnom a gépet.

Túl a csúcson

Ahogy arra korábban már utaltam, a GS66 Stealth több konfigurációban került a piacra: ami itthon biztosan elérhető lesz a boltokban, az a csúcsmodell, méghozzá tizedik generációs Intel Core i9-10980HK processzorral, 32 GB RAM-mal, GeForce RTX 2080 Super Max-Q videókártyával és 300 Hz-es kijelzővel.

Ezen modell ára rendkívül húzós, 1,5 millió forint, ráadásul ezt a kivitelt már kissé értelmetlennek érzem, hiszen az általam teszteltnél combosabb hardver sem lesz képes olyan teljesítményt összehozni, ami okán lenne értelme az ultragyors megjelenítésre képes kijelzőnek.

A tesztalany ára a cikkünk írásának pillanatában még nem ismert, de valahová 800 és 900 ezer forint közé várható – már ha ez a konfiguráció egyáltalán kapható lesz a hazai boltokban. Akinek ez az összeg horribilis, annak jó hír lehet, hogy a gépből létezik kevesebb memóriával és valamivel gyengébb videókártyával szerelt, „olcsóbb” változat is, de jelen pillanatban erről sem tudni, hogy bekerül-e a hazai kereskedők kínálatába. Bárhogy is alakuljon, a GS66 bármelyik verziójával egy jól összerakott, elegáns és mai játékok futtatására alkalmas hardvert kap az ember, és minél jobb felszereltségű modellt választunk, annál később kell aggódnunk a teljesítmény miatt – és itt most értelemszerűen évekről beszélünk.

Ugyanakkor muszáj újra megjegyezni: elvárnám, hogy a gép olyan anyagból készüljön, ami 15 másodpercnél tovább marad tiszta, illetve ebben a szegmensben fájó a G-Sync hiánya is.

Persze mindkettővel együtt lehet élni, és összességében nem csinál rossz vásárt, aki az MSI gépére vet szemet. Aki pedig nem akar ennyit költeni, annak – többek között – még mindig ott az ASUS új TUF laptopja, amiben Ryzen 7 dolgozik egy RTX 2060 társaságában, az árcédula pedig félmillió alatt van.