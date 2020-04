De mitől tud ennyire elromlani az internet?

Hétfő este nemcsak itthon, hanem több európai országban is akadoztak a netszolgáltatások, de nem a megnövekedett terhelés miatt. A legtöbb hasonló esetben egy átvágott kábel felel azért, ha egyszerre több előfizető is net nélkül marad, időnként azonban a kábelszolgáltatónál van a gond. Ez történt most.

Ahogy a koronavírus-járvány visszaszorította otthonaikba az embereket, úgy vált egyre fontosabbá a megbízható internetkapcsolat. Nem csak az iskolásoknak kell digitális távoktatás keretében elsajátítaniuk a tananyagot, de aki teheti, home office-ból dolgozik, videókonferenciákon tárgyal. És azokról még nem is beszéltünk, akik a felszabaduló időben olyan netes szolgáltatásokat vesznek igénybe, mint a különféle sorozatos streaming-szolgáltatások vagy a videójátékok. Ebben az időszakban nyilván rendkívül érzékenyen érinti az embereket, ha nem zökkenőmentes az elérés. Ezt tapasztalhatták az egykori UPC-s, ma már Vodafone netszolgáltatását használó ügyfelek, amikor április 27-én este merültek fel kapcsolódási, majd gyorsasági problémák az otthoni netnél. A szolgáltató kedd délelőtt közölte, hogy a problémát elhárították, de még így is sokan panaszkodtak kimaradó, illetve lassú netre, ezáltal pedig nehezített munkavégzésre és tanulásra, vagy éppem fontos videókonferenciák kihagyására. A szolgáltató azt javasolta Facebook-oldalán, hogy aki továbbra is fennakadást tapasztal az otthoni internetszolgáltatás működésében, próbálkozzon a modem és a router újraindításával. Amennyiben ez sem hoz sikert, jelentsék a hibát internetes felületen, vagy telefonon keresztül a szolgáltató felé. A UPC-től átvett hálózat akadozását a nemzetközi irányokat kiszolgáló nagykapacitású routerek szoftverhibája okozta. Az érintett eszközök a Liberty Global hálózatába tartoznak. Ez a világ legnagyobb kábelszolgáltatója, ami egészen tavaly nyárig a UPC márka tulajdonosa volt. A Vodafone-csoport tavaly nyáron vásárolta meg 18,4 milliárd euróért a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is. A Vodafone éppen ezekben a napokban vezette ki teljesen a piacról a UPC nevet, de az érintett hálózati infrastruktúrát továbbra is a Liberty Global működteti. Így fordulhatott elő, hogy a hálózati szolgáltató routerhibája több országban zavart okozott az internetszolgáltatásban, így nem a Vodafone hibája volt a fennakadás. Ugyanígy a Liberty Global garantálja az infrastruktúrát például a legnagyobb brit telekommunikációs cégnek, a Virgin Mediának, aminek 5,3 millió brit ügyfele van. Magyarországon kívül Németországban, Svájcban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Csehországban, Szlovákiában, Romániában és Lengyeleknél jelezték a hibát, a külföldi sajtó folyamatosan tudósított a brit Virgin Media és a belgiumi Telenet több ezer panaszkodó ügyfeléről. Jövő áprilistól nincs többé UPC Megszűnik a brand. Nem a terhelés okozza a legnagyobb bajt A netezés a hétköznapi felhasználónál úgy néz ki, hogy a modemen keresztül csatlakozunk a világhálóra, és jön is a szolgáltatás, ahogy a víz folyik a csapból. A valóságban egy rendkívül összetett struktúra áll emögött, így természetesen adott a lehetőség, hogy valahol hiba csúszik a gépezetbe. Ha azt tapasztaljuk, hogy nem töltenek be oldalak és láthatóan elment a net, arra több magyarázat lehet. Vannak esetek, amikor nálunk van a gond: például a számítógépünk hálózati kártyája a problémás, hibás a beállítás az operációs rendszerben, netán a modemünk működik rendellenesen. Ha a problémánkkal nem vagyunk egyedül, akkor jó eséllyel a szolgáltató oldalán van a hiba. Mivel a koronavírusos járvány idején világszerte jelentősen megnőtt a hálózati adatforgalom, így nagyobb az esély akadozásokra, lassulásokra. Korábban mi is írtunk róla, hogy gyakorlatilag az internet eddigi legnagyobb stressztesztje zajlik a világon, de a szolgáltatók tájékoztatásuk szerint felkészültek a terhelésre. Az amerikai ThousandEyes hálózatbiztonsági cég egy interaktív térképet is készített, amin követhető, a világon hol vannak jelentősebb szolgáltatói kimaradások, ezzel felkészülve arra, hogy a jövőben nagyobb szüksége lesz a felhasználóknak az ilyen információkhoz való hozzáférésre. Ezen felületről is leolvasható, hogy az itthoni akadozással egy időben a britek és az olaszok is hasonló hibákat tapasztaltak. Úgy tűnik, elbírja az internet az otthonukba kényszerült magyarokat A koronavírus-járvány miatt jelentősen megnőtt az internetes adatforgalom, lassulásokra lehet számítani, de a szolgáltatók felkészültek. Az ex-UPC-s hálózatot működtető Liberty Globalnál a routerek szoftverhibája volt az ok, de ezen kívül más nehézségek is felmerülhetnek. A szolgáltatáskimaradás leggyakoribb oka a kábelek átvágása építkezések vagy karbantartások idején, amire itthon is van példa, legutóbb tévéadás szakadt meg hasonló okból. Ezekre az esetekre dedikált csapat áll készenlétben és néhány órán belül meg szokták oldani az ilyen jellegű problémát, ami jellemzően egy adott területen érinti csak az előfizetőket. A Vodafone kérdésünkre elárulta, hogy az adatforgalom-torlódás nem szokott ilyen jelentős akadozást okozni, a hétfő este tapasztalt helyzetben csak egy kisebb torlódás volt, de ilyenkor a kapacitásokat a mérnökök egyik bázisállomásról a másikra allokálják, így a probléma viszonylag észrevétlenül kezelhető. A brit Virgin Media által adott tájékoztatásban is az olvasható, hogy nem a terhelés volt a ludas. Mit tegyek, ha elment a net? Bármi is álljon a háttérben, az ember nem szereti a kellemetlen meglepetéseket és bőséges szitkozódással reagál a helyzetre, ha egyszer csak elromlik a korábban teljesen jól működő internet. Kézenfekvő első lépés (azután, hogy megbizonyosodtunk arról, tényleg befizettük-e a számlánkat), hogy újraindítjuk a modemet olyan módon, hogy lecsatlakoztatjuk az áramforrásról. Az áramtalanítás után várjunk fél percet, dugjuk vissza, majd adjunk pár percet, míg próbálunk megnyitni oldalakat. Ez az egyszerű lépés már sok problémát magában megold. Ha a LED-ek zölden villognak, akkor a hálózati forgalom működik. Ha narancssárga fényt látunk, az általában valamilyen hibát jelez. Bizonyos esetekben a segítségünkre lehet egy routerfrissítés is, amit az eszköz kezelőfelületén vagy a kapcsolódó alkalmazáson keresztül végezhetünk el. Érdemes hozzátenni, hogy ha a modem hátulján lévő reset gombot nyomogatjuk, azzal a gyári beállításokat állítjuk vissza, ezt csak akkor tegyük, ha az áramtalanítás és a routerfrissítés nem hoz eredményt. Ezekkel az apró lépésekkel sokszor elhárítható a probléma, tanácsolja a Vodafone Wifipédia felülete. Ha ezután sem járunk sikerrel, valószínűleg nem nálunk van gond. Érdemes rögtön a szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni, akik tájékoztatást tudnak adni arról, ha egy szélesebb kiterjedtségű hiba áll a fennakadás mögött. Amennyiben van mobilnetünk, vagy a net néha-néha akadozva visszatér, érdemes ránézni a szolgáltatónk közösségimédia-oldalaira, ahol a hivatalos tájékoztatás előtt sok esetben már a kommentelők közt is találhatunk olyanokat, akik hasonló cipőben járnak. Ha a szolgáltatónal van probléma, azzal mi magunk sokat nem tudunk tenni, meg kell várni, míg intézkednek a szakemberek. Addig a mobilnet nyújthat átmeneti megoldást, a koronavírus-járványra reagálva több szolgáltató is hirdetett akciót, aminek keretén belül ingyen gigabájtokat kaphatunk. Ezeket hasznosíthatjuk számítógépen végzett munkához is, amennyiben hotspotot készítünk a telefonon.

