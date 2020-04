A konzolt még nem, de az új PlayStation 5 kontrollert már bemutatta a Sony

Magyar idő szerint tegnap késő este a Sony teljesen váratlanul megmutatta a nagyvilágnak az – elméletileg – idén ősszel érkező PlayStation 5 konzol kontrollerét, ami nemcsak külalakjában fog különbözni a PS4 mellé gyártott DualShock 4 kiegészítőtől, de nevében és funkcióiban is. Az új játékvezérlő a DualSense nevet kapta, és egy kicsit meghízott a jelenleg használatos verzióhoz képest, ami remélhetőleg azt jelenti, hogy az elődjénél méretesebb és erősebb akkumulátor kerül bele.

Újdonság továbbá, hogy az eddig jobbára egyszínű vagy mintás kontrollerek után a gyártó áttér a két színt felvonultató modellekre (természetesen nem csak fekete/fehér változat lesz), és a LED-es fények a vezérlő tetejéről a középen található érintésérzékeny felület mellé kerültek. A DualShock 4 már beépített hangszóróval is rendelkezett, a DualSense ugyanakkor ennél is tovább megy, hiszen már mikrofont is tartalmaz, így nem feltétlenül lesz szükség headsetre, ha kommunikálni szeretnénk játék közben.

Fontos változás továbbá, hogy a kontroller képes lesz a haptikus visszajelzésre, azaz a fejlesztők számára adott a lehetőség, hogy pusztán érintés alapján átérezhessük, hogy nagyjából mi történik a játékban. Emellé adaptív R2 és L2 ravaszokat kapunk, amik szintén azt fogják elősegíteni, hogy kicsit jobban átéljük az akciót, például az ujjainkkal érezhetővé válik a megfeszülő íj, mielőtt kilövünk egy nyílvesszőt.

Fotó: Sony[/caption]

Végezetül érdemes kitérni arra, hogy a DualSense bal oldaláról eltűnt a DualShock 4-en debütált share gomb, aminek a helyét a beszédes create vette át. A Sony beszámolója szerint a játékosok eddig nem látott módon szerkeszthetik és oszthatják majd meg a játék során rögzített tartalmaikat, ugyanakkor ennek a pontos működéséről csak később nyújtanak majd részletes tájékoztatást.

Hogy mikor, az nem derült ki, ahogy az sem, hogy a gyártó mikor tervezi a konzol bemutatóját, hiszen azt még mindig nem tudjuk, hogy milyen formát kap a PlayStation 5 – bár a kontroller alapján azért sejthető, hogy a Sony nem a légtisztítóra hasonlító Xbox Series X mintáját követi.

Azt ugyanakkor már hetek óta tudjuk, milyen hardver kerül a játékgépbe, ami az ígéretek szerint képes lesz 4K felbontásban futtatni a játékokat, méghozzá 60 képkocka per másodperces képfrissítés mellett.

PlayStation 5 specifikációk: