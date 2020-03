Kockarantén: egy magyar startup játékkal segít a rászorulókon

Játssz a gyerekeddel, hogy egy másik gyerek tanulhasson! címmel indít akciót a WLWYB (We Love What You Build) startup. A LEGO alkatrészekkel foglalkozó cég olyan gyűjteményt készített, aminek az értékesítéséből származó profit egésze olyan gyermekek tanulását segíti, akik a digitális oktatásban - okoseszközök híján - jelentős hátránnyal küzdenek.

A WLWYB #kockarantén néven indított akciója több szempontból is hasznos lehet: egyrészt a játék leköti az otthon ülő gyerek energiáit és új feladatok elé állítja, másrészt az alkatrészgyűjtemény megvásárlásával a szülők hátrányos helyzetű gyerekeket, családokat is támogathatnak. A cég fejlesztői olyan kollekciót állítottak össze, amihez online fejlesztőkártyákat is mellékelnek, hogy minél szórakoztatóbb legyen a játék, vagy akár a közös építés az egész család számára. A koronavírus-járvány miatt az iskoláknak egyetlen hétvége alatt kellett átállniuk távoktatásra, ami a leszakadó régiók hátrányos helyzetű diákjainak oktatásában hatalmas törést jelent, okoseszköz hiányában képtelenek felzárkózni és lépést tartani – a WLWYB munkatársai rajtuk igyekeznek segíteni. Minden megvásárolt gyűjtemény után a teljes profitot a Balatoni Álomműhely Alapítvány részére adományozzák, akik a befolyt összegből egy Heves megyei kis falu, Balaton hátrányos helyzetű diákjai számára biztosítják a távoktatásban való részvétel lehetőségét. Az alapítvány két éve támogatja a tehetséges, de szegény sorsú gyerekek oktatását edukatív- és ösztöndíjprogramokkal, tárgyi adományokkal. A közel ezer lelket számláló kis faluban több halmozottan hátrányos helyzetű család él, akiknél az iskolák bezárásával az otthoni tanulás feltételei nem adottak. Mi LEGO kockákon keresztül teremtünk boldogságot, fejlesztünk, szórakoztatunk és ezúttal összekapcsolunk. A program részeként megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az alkatrész válogatást megvásárló szülők gyerekei és a támogatás révén digitális eszközökhöz hozzájutó családok azonos korú gyermekei összekapcsolódjanak. “Fontosnak érezzük kapcsolatot építeni gyermek és gyermek, szülő és gyermek, támogató és támogatott, város és falu között. A csatlakozás nem kötelező, teljesen önkéntes, de van arra lehetőség, hogy a támogató személyesen kövesse az adomány sorsát – mondta Fógel Dorottya, a cég projektmenedzsere. Birkás Péter korábbi cikkei Itt a megoldás, ha játszana, de nincs konzolja vagy bivalyerős PC-je

Elég komoly szoftverfrissítést kapott a legújabb Xiaomi robotporszívó

Megvan, mennyibe kerülnek majd itthon a Xiaomi Mi 10 telefonok