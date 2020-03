Korlátozások jönnek a Netflixen és a YouTube-on

Nemrég írtunk róla, hogy az Európai Unió arra kérte az internetes tartalomszolgáltatókat, így a Netflixet és a YouTube-ot is, hogy korlátozzák a szolgáltatásaikon folyó adatmennyiséget a szélessávú internethálózatok terheltsége miatt. Mivel a koronavírus-járvány miatt fokozott az érdeklődés az online videojátékok és streaming platformok iránt, ezért attól tartanak, hogy a kiugrás miatt a hálózatok túlságosan is terhelődnek és lelassulnak. Az otthonaikba szorult emberek most távmunkára, tanulásra, szórakozásra és kapcsolattartásra is használják a netet, ami lassulásokat okozhat.

Thierry Breton, az Európai Bizottság telekommunikációs cégekért és digitális politikáért felelős biztosa azt ajánlotta, hogy az online platformok üzemeltetői ne tegyenek elérhetővé 4K-s, illetve HD felbontású videókat, azok csak standard (SD) felbontásban legyenek nézhetők.

Ennek eredményeként a Netflix és a YouTube is úgy döntött, az elkövetkező 30 napban korlátozzák a streamelt videók minőségét.

A Netflix becslés szerint az intézkedésnek köszönhetően az európai hálózatokon körülbelül 25 százalékkal sikerül majd csökkenteni az adatforgalmat, hozzátéve, hogy természetesen az előfizetőknek még így is jó minőségű szolgáltatást tudnak nyújtani.

A Google szóvivője annyit közölt, hogy már dolgoznak a kormányzatokkal és a hálózatüzemeltetőkkel azon, hogy minimalizálják a rendszerre helyezedő nyomást.

(Kiemelt kép: GettyImages)