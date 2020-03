Korlátozásokat kér az EU a Netflixtől és a YouTube-tól

Az Európai Unió arra kérte az internetes tartalomszolgáltatókat, így a Netflixet és a YouTube-ot is, hogy korlátozzák a szolgáltatásaikon folyó adatmennyiséget a szélessávú internethálózatok terheltsége miatt. Mivel a koronavírus-járvány miatt fokozott az érdeklődés az online videojátékok és streaming platformok iránt, ezért attól tartanak, hogy a kiugrás miatt a hálózatok túlságosan is terhelődnek és lelassulnak. Az otthonaikba szorult emberek most távmunkára, tanulásra, szórakozásra és kapcsolattartásra is használják a netet, ami lassulásokat okozhat.

Annak ellenére, hogy a távközlési vállalatok tájékoztatásai szerint az infrastruktúra elbírja a megnövekedett forgalmat, Brüsszel mégis azt szeretné, ha az online platformok üzemeltetői

letiltanák a 4K-s, illetve HD felbontást, és csak standard (SD) felbontásban legyenek nézhetők a videók.

Thierry Breton, az Európai Bizottság telekommunikációs cégekért és digitális politikáért felelős biztosa szerint a cégeknek és netezőknek most közös felelősségük, hogy zavartalanul lehessen használni a hálózatokat a karanténok idején.

A Netflix szóvivője hozzátette, hogy egyetértenek Breton felhívásával, a YouTube egyelőre még nem kommentálta a dolgot.

