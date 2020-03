Ingyen vírusirtóra pályázhatnak a rászoruló családok

A digitális oktatás hirtelen bevezetése sok családnak okoz komoly terheket, ezért a biztributor nevű cég ezer darab Bitdefender Total Security 2020 magyar nyelvű vírusirtót ajánl fel a rászorulóknak.

A Bitdefender Total Security egy háztartásban 5 eszközön (PC, notebook, tablet vagy telefon), magyar nyelven egy évig használható. A vírusvédelmen és személyi tűzfalon kívül a fejlett fenyegetések, a banki adatok megszerzése és jelszólopások ellen is védelmet nyújt, a számítógép titkosítását és a sérülékeny szoftverek felismerését is biztosítja. A szülői felügyelet funkcióval pedig tiltható a gyerekeknek nem való weboldalak elérése, illetve az elektronikus eszközök használatának ideje is korlátozható.

A 24.990 forintos vírusirtót a koronavirus@biztributor.hu címen lehet ingyen igényelni a diákigazolvány másolatával. A biztributor kéri, hogy a limitált mennyiségre való tekintettel olyanok jelentkezzenek, akiknek a szoftver megvásárlása nehézséget okozna.