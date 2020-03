Ezt a laptopot keresi, ha elfogadható áron szeretne játékra alkalmas gépet

A gépet kézbe véve azonnal érezni, hogy itt bizony a műanyag dominál, viszont abból a jó minőségű fajta, és a laptop felépítése is kifejezetten masszív. A gyártó által hollófeketének nevezett szín tetszetős, a fedlap mintázata és tapintása nagyon kellemes, és még a Legion logó sem túl hivalkodó. A portok elhelyezéséért külön piros pont jár a tervezőknek, hiszen a két oldalon mindössze egy-egy USB portot találunk, illetve bal oldalon egy jack csatlakozót, minden más pedig a gép hátuljára került,

így játék/munka közben nem akad a kezünk a kábelekbe.

Hátul a Thunderbolt port kivételével tulajdonképpen mindent megtalálunk, amire szükségünk lehet. A töltő bemenete és a Kensington zár mellett egy Ethernet, egy HDMI, egy Minidisplay Port, egy USB-C és még egy USB csatlakozó várja, hogy kihasználjuk őket. A gép felső sarkaiban nagy méretű szellőző nyílások kerültek, amik folytatódnak a gép alján is, és jó eséllyel pont ezeknek köszönhető, hogy a laptop kifejezetten csendesen működik, még komolyabb terhelés mellett is.

A gépet felnyitva elénk tárul a kijelző, és itt is tetten érhető némi spórolás: a Lenovo nem tett 4K felbontású panelt a 15 hüvelykes laptopba, viszont a full HD felbontás mellé a játékoknál különösen hasznos 144 Hz-es képfrissítés jár. A képernyő alá került a webkamera, aminek az egyetlen hátránya, hogy túlságosan alulról közvetíti a képet, ami videóchathez és streameléshez sem ideális.

A billentyűzet elosztása viszont nagyon okosra és kényelmesre sikerült. Elfért a numpad – ami 15 colos laptopoknál nem mindig áll rendelkezésre –, de mégis szellős, és jó a gombkiosztás. Gépelésre járt már nálunk ennél kényelmesebb gép, de a Legionra sem lehet panaszunk, ráadásul játék közben is egész jól kézre áll. Emellett a beépített egér is teszi a dolgát, extrát ugyan nem nyújt, de erre nincs is szükség, hiszen a legtöbben úgyis külső eszközt dugnak majd a gépre, főleg akkor, ha játékra kerül a sor.

A bőség zavara

A Legion Y540 számos konfigurációban elérhető, és a választék jelentős része megtalálható a hazai viszonteladók polcain is, így mindenki ki tudja választani a pénztárcájához leginkább passzoló változatot. Processzorból kétféle (i5-ös és i7-es), videókártyából pedig négy választható az Nvidia GTX 1050-től akár az RTX 2060-ig. A háttértár szintén az igényeinkhez igazítható, akár még utólag is.

A gépben a hagyományos 2,5-ös HDD vagy SSD fogadására szánt hely mellett egy PCI-E SSD foglalatot is találunk. Az alap konfigurációkban általában egy PCI SSD mellé egy nagyobb méretű HDD kerül, így az operációs rendszer és az alap programok mehetnek a gyors tárolóra,

míg a képeknek/filmeknek ott a lassabb elérésű merevlemez.

A nálunk járt tesztgép a középkategória felső szegletét képviselte: i7-9750H processzor és GTX1650 videókártya ketyegett benne, 128 GB SSD és 1 TB HDD társaságában. Ha magunknak rendelnénk a gépet, akkor a 128-as SSD-t inkább 256-osra cserélnénk, hogy az operációs rendszer mellé 1-2 gyakran használt játék is rá férhessen, és a Windows-nak is kell a hely a növekedéshez. Bár RAM-ból „csak” 8 GB került a gépbe, de mivel mind a memória, mind a háttértár bővíthető utólag, ez semmiképp nem számít negatívumnak – viszont a jövőállóság miatt mi már egyből 16 GB memóriával rendelnénk a gépet.

Tudja, amit kell

A gép sebessége kielégítő, mind a játékok, mind az irodai/fotós szoftverek terén hozta az elvárható szintet. Egyedül az Adobe Lightroomnál volt érezhető némi lassulás (a tisztán SSD-vel szerelt gépekhez képest), de ez sem vészes, főleg akkor feltűnő, ha mást szoktunk meg. A játékok töltési idejét szintén befolyásolja, hogy melyik adattárra telepítettük őket, de ezt leszámítva másra nem nagyon kell figyelni.

A GTX 1650-es kártyával full HD-ben, legmagasabb grafikai beállítások mellett is bőven 60 fps körül mozgott a Far Cry New Down és a Witcher 3 is. A népszerű e-sport címek szintén jól muzsikáltak a gépen: a legkevésbé rendszerigényes CS:GO akár 140 fps-t is hozott, de az Overwatch és a Fortnite is bőven 80 és 100 fps között teljesített. A netes tesztek ismeretében viszont nem könnyű meghatározni, melyik videókártyát érdemes a géphez választani, hiszen egyes játékoknál (Overwatch, PUBG) az 1660TI dupla fps-t produkált az 1650-hez képest, míg a Fortnite vagy GTA esetében korántsem volt ekkora különbség.

Összességében meg vagyunk elégedve a Lenovo játékos laptopjának legújabb kiadásával: a teljesítménye kiváló, és az alacsonyabb árért hozott esztétikai kompromisszumokkal is simán együtt lehet élni. A pozitív kép kialakulásában az is fontos szerepet játszott, hogy a 270 ezer forintról induló gép számos konfigurációban elérhető a magyar boltokban is.