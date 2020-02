Xiaomi Mi robotporszívó: normális árért valóban jól működő gép

A robotporszívók piaca az elmúlt években látványosan fejlődött, az áruházak tele vannak a különböző gyártók eltérő modelljeivel, és laikusként nem könnyű eldönteni, melyikre érdemes lecsapni. A Xiaomi Mi robotporszívó messze nem a legolcsóbb választás, de már 100 ezer forint alatt elérhető, és ezért a pénzért nemcsak normális takarítást biztosít, de számos kényelmi funkciót is.

Habár manapság már 30 és 50 ezer forint között is lehet robotporszívót venni, azzal érdemes tisztában lenni, hogy ilyenkor bőven fennáll az „olcsó húsnak híg a leve” esélye. Ha szeretnénk magunkat megkímélni a bosszankodástól, a csalódástól és egy pár hét után a sarokban porosodó kütyütől, akkor érdemes egy kicsit mélyebben a zsebünkbe nyúlni, mert 80 és 100 ezer forint között már tényleg olyan modelleket találhatunk, amelyek rendesen takarítanak, és kényelmesebbé teszik az életünket.

Xiaomi Mi robotporszívó

Ebbe a kategóriába tartozik a Xiaomi legolcsóbb gépe, a Mi Robot Vacuum is, ami feltörölni ugyan nem tud, de a porszívós feladatokat szinte hibátlanul ellátja – észszerű keretek között. Fontos tudni (és ez nemcsak az olcsóbb modellekre jellemző, hanem általában is), hogy egy normálisan működő robotporszívó ma még nem képes teljes mértékben kiváltani az ember végezte alapos takarítást, de szinten tartja a lakást, jelentős munkát, és ezzel nem kevés időt spórolva meg a tulajdonosának.

Tesztalanyunk a takarítás mellett az alábbi funkciókat kínálja:

lézeres térképkészítés,

tárgyelkerülés és finom érintés,

szívóerő kiválasztása négy fokozatban,

távolról is vezérelhető,

térkép alapú területkijelölés,

automatikus dokkolás,

időzítés,

Do Not Disturb lehetőség (beállítható, mikor ne induljon újra a robot),

virtuális távirányító,

valós idejű eszközinformáció,

karbantartási információk, szűrőcsere riasztás.

A gép üzembe helyezése szerencsére különösebb szakértelmet nem igényel: a dokkolót csak be kell dugni egy konnektorba, hozzá illeszteni a gépet, továbbá szükségünk lesz az okostelefonos Mi Home alkalmazásra. Az app az indítását követően jó eséllyel azonnal érzékeli, hogy van egy Xiaomi termék a közelében, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve, a vezeték nélküli hálózatunkon keresztül villámgyorsan csatlakoztatható a robotporszívó a telefonunkhoz. Ha ez megvan, kezdődhet a takarítás.

Használat közben

A robot indítható a fedelén található gomb megnyomásával, illetve az applikációból is, utóbbin belül pedig számos egyéb hasznos funkció elérhető. A Settings/Cleanup Mode menüben például – akár takarítás közben is – négy fokozatban (csendes, kiegyensúlyozott, turbó, maximum) állítható a szívóteljesítmény, ami természetesen befolyásolja a gép által keltett zajt is. A teszt során én szinte végig maximumon járattam a gépet, ami a maga 68 decibeljével így sem volt hangosabb, mint a hagyományos porszívóm.

Az alkalmazás legjobb és leghasznosabb része persze a térkép, ami valós időben mutatja, hogy a masina 12 szenzora hogyan térképezi fel a lakást. Itt nemcsak azt láthatjuk, éppen merre jár a robotunk, de a pontos útvonal is kirajzolódik, amiből azonnal kiderül, hogy a gép nem összevissza, ész nélkül kóricál, hanem a beolvasott adatok alapján igyekszik a lehető leghatékonyabban elvégezni a dolgát.

A gép szisztémája a következő: először körbejárja az adott helyiség széleit, majd igyekszik a falak/akadályok közti területet párhuzamos vonalak mentén felporszívózni. A rendszere ugyanakkor fel van készítve arra, hogy nem egy üres lakásban fog dolgozni: az érzékelőkkel, és az orrában elhelyezett rugós ütközővel képes felismerni a tárgyakat, hely függvényében kikerüli és körbejárja azokat, továbbá befurakodik minden helyre, ahová csak lehetséges.

A térkép bal sarkában jól látszik, hogy a robotporszívó milyen alaposan járta körbe a nappaliban álló dohányzóasztal lábait.

A gépünk másfél centi magasságig képes átverekedni magát a küszöbökön, és bár egy korábban tesztelt modellel ellentétben nem ismeri fel, ha szőnyegre ér, de ettől függetlenül még a hosszú szálú fajtákkal is képes megbirkózni. Az összedolgozó oldalsó és a középső főkefének hála nemcsak a papírzsepi darabokat képes felszedni, de a morzsákat, a hajat és az állatszőrt is. A szívóerő 1800 Pascal, ami még a nagyobb piszkokhoz is elég, viszont azzal érdemes tisztában lenni, hogy szőnyegen azért nem olyan hatásos ez a gép, mint amikor mi magunk esünk neki egy hagyományos típussal.

Pascal, avagy szívóerő A különböző takarítóeszközök szívóerejét többek között pascalban szokták megadni, amit Pa-nak vagy kilopascal esetén kPa-nak jelölnek. Ez az az érték, amivel a porszívó az elé kerülő koszt felszívja, vagyis ekkora nyomást fejt ki a takarítandó felületre. Jellemzően a különböző eszközök egymáshoz képesti összehasonlítására is használják, annak ellenére, hogy ez a mutatószám nem fedi le teljesen a takarítási képességeket, hiszen azt például az elektromos forgófej által keltett légáram, illetve egyéb más paraméterek is befolyásolják.

A padlón ugyanakkor példás munkát végez a robot: a port, morzsát, szőrszálakat azonnal felszippantja, és az olyan típusú kosszal sem problémázik, mint a szétszóródott száraz táp vagy a macskaalomból kiszóródott apró kavicsdarabkák. Problémát főleg a sarkok jelenthetnek: a nehezen elérhető helyeket a maximum szívóerő és az oldalkefe segítségével sem tudja minden esetben elérni a gép. Néha ugyan előfordul, hogy pár ponton nem tökéletes a munka, a legmagasab fokozaton a porszívó képes oda söpörni a koszt, ahová már nem gurul vissza, de egy második menettel az ilyen nüanszokat is lehet orvosolni.

A takarítás minősége persze nagyban függ attól is, mennyi akadályt kell leküzdenie a gépnek. A szabadon futó kábelek képesek megakasztani a folyamatot, és a kisebb játékokat, cipőket sem érdemes elöl hagyni, mikor munkába küldjük a robotporszívónkat. Én, amit lehetett, magas helyekre pakoltam indítás előtt, így a teszt során egyszer sem kellett asszisztálnom a robotporszívó munkájához.

A takarítás végeztével a gép automatikusan visszatalál a helyére, egy 40 négyzetméteres lakással nagyjából 30 perc alatt végez, és mindehhez az 5200 milliamperórás akkumulátor energiájának mindössze 30 százalékát használja fel, szóval egyetlen töltéssel még egy 100 négyzetméteres lakással is megbirkózik. Persze akkor sincs baj, ha fogy a szufla: 20 százaléknál a robot magától visszamegy a dokkolóhoz, és a maximum töltöttséget elérve ott folytatja a takarítást, ahol korábban abbahagyta.

Keleti kényelem

A Mi Home alkalmazásban a szívóerő állítása mellett szerencsére már hasznos funkciókat is találhatunk. A Vacuum Settings menüben például beállítható a Do Not Disturb mód, ahol a pontos időintervallumot megadva megakadályozható, hogy a robot esetleg hajnali kettőkor álljon neki a takarítás befejezésének. Hasonlóan fontos az időzítés (Timer), amivel napra és órára pontosan beállíthatjuk, hogy a távollétünkben milyen rutin alapján takarítson a gép, és itt még a szívóerő intenzitását is variálhatjuk.

A wifis kapcsolatnak hála távolról is bármikor elindítható a gép, az előző takarításból lementett térképen pedig kijelölhető, pontosan hol legyen a munkaterület. Ezzel a funkcióval akár virtuális falat is húzhatunk, hiszen több terület meghatározásával simán szabályozható, merre menjen a masina, és merre ne.

A beépített távirányítóval pedig mi is vezérelhetjük a robotunkat.

Hasznos apróság továbbá, hogy a munkaórák alapján az applikáció jelzi, mikor érdemes tisztítani az érzékelőket, cserélni az alkatrészeket és a Hepa-filtert. A Mi Home ráadásul kompatibilis a Google Home-mal, így okoshangszóró megléte esetén akár hangparanccsal is indítható/megállítható a takarítás.

Hasznos társ

A Xiaomi Mi robotporszívó nem a legújabb és legmodernebb típus a piacon, de ha valaki nem akar 100 ezernél többet költeni egy ilyen gépre, annak ideális választás lehet. A feladatát tényleg rendesen elvégzi, és számos olyan funkcióval bír, amiknek hála könnyedén automatizálható az otthoni takarítás egy része.

Amennyiben valakinek nem okoz gondot a magasabb ár, akkor érdemes egy pillantást vetnie a nemrég megjelent Roborock S5 Maxra, ha pedig olyan alacsonyabb árú gépre lenne szükség, ami a porszívózás mellett fel is töröl, akkor jó hír, hogy már itthon is kaphatók a Mi robotporszívó ilyen funkciókkal ellátott utódjai, a Mi Robot Vacuum-Mop, illetve a valamivel drágább és okosabb Mi Robot Vacuum-Mop Pro.