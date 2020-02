Egy év alatt használhatatlanná válhat a hajlítható kijelzős Motorola Razr

A Lenovo még tavaly novemberben állt elő az okostelefonok előtti korszak legmenőbb telefonjának utódjával, a Motorola Razr 2019-cel, ami a nevével ellentétben csak februárral került a boltokba, és a legújabb trendeknek megfelelően hajlítható kijelzővel büszkélkedhet. A modellt a Las Vegas-i CES kütyüexpón alkalmunk volt közelebbről is megnézni magunknak, ekkor első benyomásaink alapján azt írtuk, hogy ennél menőbb telefon jelenleg szerintünk nem létezik a földön.

Lelkesedésünket eléggé árnyalja, hogy megismétlődni tűnik a Samsung Galaxy Folddal történt fiaskó, amikor is a hajlítható mobil példányai egyszerűen megtörtek a tesztelők kezeiben. A CNET a Foldnot nevű hajtogatórobot kezei alá adta a Razrt, de a mobil zsanérja körülbelül 27 ezer kinyitás után aggasztóan nyikorogni kezdett, végül teljesen használhatatlanná vált.

Ez elsőre soknak tűnhet, de ha figyelembe veszünk egy amerikai tanulmányt, miszerint az emberek naponta 80-szor néznek rá átlagosan a mobiljukra, körülbelül egy évet lehetne adni a Razr-nek. Az eredeti cél ráadásul a 100 ezer hajtogatás elérése volt, amit így közel sem sikerült teljesíteni.

Öröm az ürömben, hogy ugyan a zsanér megadta magát, de a kijelző továbbra is működött. A portál tavaly a Samsung Galaxy Foldot is tesztelte ilyen módon, aminek a kijelzője 119 380 hajtogatás után megtört.

A Razr hangos zsanérjára már többen is panaszkodtak, ugyanerről számoltak be az eszköz első vásárlói is, ami egy ilyen borsos árú csúcsmobilnál meglehetősen idegesítő.