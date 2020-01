Ha ez igaz, akkor brutális lesz a Samsung új csúcsmobilja

Már csak pár hét, és február 11-én lehull a lepel a Samsung idei Galaxy S-szériás mobiljairól, a dátum közeledtével pedig szaporodnak a szivárgások is. Nemrég kiderült, hogy a dél-koreaiak Galaxy S11 helyett a Galaxy S20 névre keresztelhetik a szériát, aminek a legerősebb változata nem a Plus variáns lesz, hanem a frissen bevezetett Ultra modell.

A Galaxy S20 Ultra specifikációi Max Weinbach, az XDADevelopers szerzője által kerültek ki a netre, akinek állítása szerint az 5G-képes mobil brutális hardverrel érkezik. A készülék alapvetően 128GB/256GB/512GB tárhellyel lesz választható, de mikroSD-vel akár egyterabájt is elérhető.

Nem csak 12 GB, de 16 GB RAM-mal felszerelt verzió is elérhető lesz, ami azért különösen érdekes, mert a Xiaomi nemrég belengette, hogy ők fogják piacra dobni a piac első 16 GB-os mobilját, valamikor 2020 elején.

The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.

It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.

108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.

5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 13, 2020