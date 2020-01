Rekordot döntött a magyar internet

Az elmúlt öt évben nem volt példa arra, hogy ekkora mennyiségű .hu végződésű domain nevet regisztráljanak a felhasználók, írja a Rackhost bejegyzésében a Domaintools és a Hureg statisztikáira hivatkozva.

2019-ben összesen 96 894 sikeres magyar domain regisztráció történt, ami 6060 darabbal több, mint a 2018-as adat, de az előző fél évtized bármelyikével összehasonlítva növekedést jelent. A szolgáltató szerint ugyan azt hinnénk, hogy egy idő után telítődik a piac, azonban a domain nevek csak tovább szárnyalnak. 2019-ben több .hu végződésű domaint regisztráltak, mint az elmúlt öt év bármelyikében.

Ez havonta átlagosan több mint 8 000 darab új .hu domain nevet jelent és naponta is átlagosan 270 db új regisztrációt. Amennyiben csak az elmúlt 5 év magyar domain regisztrációit vesszük szemügyre, több mint 460 000 bejegyzés történt. Viszont ez még csak a magyar tartomány, azaz a .hu végződésű domain nevek, szó sem esett a több száz egyéb, sok esetben sokkal népszerűbb domain végződésről.

A magyar domain tartomány csak csekély részét teszi ki a világ domainjeinek. A Rackhist szemléltetésképp készített egy diagramot, melyen néhány tartomány domainjeinek számát ábrázolta a hazánkban is népszerűek közül, azokat összevetve a magyar domainekkel. Látható, hogy például a .com végződésekhez képest elég csekély a magyar domainek aránya, de még így is a TOP 50-ben kapunk helyet a több száz végződést tartalmazó rangsorban.

Forrás: RackHost[/caption]

(Kiemelt kép: iStock)