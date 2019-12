Félelmetes hálózatot kapcsolt le a Facebook

Pénteken a Facebook eltávolított egy több mint 900 fiókból, oldalból és csoportból álló globális hálózatot a platformról és az Instagramról – írja a Wired. A The BL online hírportálhoz köthető hálózat megtévesztő módszerekkel terjesztette a Donald Trumpot támogató narratívákat, nagyjából 55 millió felhasználót érhettek el.

A szervezetben hemzsegtek a kamuprofilok, sok esetben a profilképet mesterséges intelligenciával hozták létre.

A szakértők szerint a hálózat volt az egyik első jelentősebb próbálkozás arra, hogy mesterséges intelligenciával alkossanak fotókat egy közösségi oldalon. A Graphika és a DFRLab kutatói korábban nem találkoztak olyannal esettel, amikor ezt a technológiát vetették be egy félrevezető közösségimédia-kampányban.

A Facebook vizsgálata a The BL-t a The Epoch Timeshoz kötötte, a konzervatív médiaszervezet Trump elkötelezett támogatója. A The BL hálózatának oldalait és csoportjait amerikai és vietnami kamuprofilok irányították. A profilok növelték a csoportok létszámát, lájkoltak és a The BL-hez köthető tartalmakat osztottak meg, hogy növeljék Trump népszerűségét.

A Graphika és a DFRLab csapata olyan képeket is bemutatott, amelyeket a mesterséges intelligencia alkotott. Bár mára a gépek meglehetősen ügyessé váltak a képalkotásban, az emberi anatómiát még mindig nem értik, és a hátterekkel és kiegészítőkkel is gyakran problémáik adódnak. Az apró hibákat a szemlélő elsőre nem feltétlenül veszi észre, alaposabb vizsgálat után viszont már szembetűnők.