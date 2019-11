Ezekre a Honor telefonokra jön az Android 10

Novemberben magasabb fokozatba kapcsolt a Huawei, számos készülékükre elkezdték kiadni az Android 10-et és az EMUI 10 kezelőfelületet tartalmazó frissítést, és a kínai cég fiatalosabb almárkája, a Honor sem tétlenkedik, hiszen a napokban hivatalosan is bejelentették, hogy melyik okostelefonjaikra várható a Google legújabb mobil operációs rendszere és a saját fejlesztésű Magic UI 3.0 kezelőfelület.

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20i

Honor V20

Honor Magic 2

Honor 10 Lite

Honor 10

Honor V10

Honor 8X

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20s

Honor 20 Lite

Kínában a Honor 20, 20 Pro, 20i, V20, Magic 2 és 10 Lite telefonokon már el is indult a frissítés, a többi készülékre pedig a közeljövőben várható az új szoftvercsomag. Ez persze nem azt jelenti, hogy már Európában, azon belül Magyarországon is elérhető az Android 10 és az új kezelőfelület az említett készülékeken, de a nagytestvér példájából kiindulva nem lepődnénk meg, ha a legújabb modellekre már decemberben megérkezne a frissítés, és a többi készülék tulajdonosai is örülhetnek, hiszen legkésőbb a jövő év elején ezekre a mobilokra is megérkezik az új rendszer.