A Green Fox egy amerikai programozó szemével (x)

Kaliforniában tanult informatikát, a Twitternél is dolgozott, majd nemrég elvégezte a Green Fox képzését Budapesten. Jesse Smith története.

Jesse Smith az Amerikai Egyesült Államokból származik, és már néhány éve Budapesten él. Azóta főleg egy saját okostermék fejlesztésén dolgozik, amellyel a dolgok internetének (IoT) trendjét szeretné meglovagolni. Korábban elvégezte a Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetem informatikai alapképzését, és ugyanitt közgazdaságtudományi mesterdiplomát is szerzett. Életének egyik legizgalmasabb munkatapasztalatát a Twitternél szerezte, ahol 3 évig dolgozott engineering manager pozícióban, és egy 5 fős szoftverfejlesztői csapatot vezetett. A legnagyobb kihívást az új fejlesztők toborzása, és ezáltal a jövő építése jelentette számára, miközben a legacy kód (korábbi kód, amelynek megőrzése és továbbvitele elengedhetetlen a további zavartalan működéshez) kezelése is sok energiáját lekötötte. A Szilícium-völgy egyik legmenőbb techvállalatánál szerzett tapasztalatot, nemrég mégis úgy döntött, hogy kipróbálja magát a Green Foxnál.

A dolgok internetének vonzásában

Az elmúlt években Jesse a budapesti startup és tech közösség aktív tagjává vált. Rengeteg rendezvényre ellátogatott, amelyeken a Green Fox neve újra és újra előjött. Több korábbi hallgatóval találkozott, egy meetupon még az iskola egyik alapítójával is összefutott, aki előadóként volt jelen. Jesse látta, hogy a magyar bootcampnek jó híre van a techszcénában, de csak akkor kezdett el igazán érdeklődni iránta, amikor megtudta, hogy beágyazott rendszerekről szóló kurzust is kínál.

„Ez a terület általában kevesebb figyelmet kap, és nem csak Magyarországon. Azért jelentkeztem, mert nagyon szerettem volna erről tanulni” – indokolta Jesse az elhatározást. A beágyazott szoftverfejlesztést hardverprogramozásnak is nevezik, általában digitális eszközökhöz kapcsolódik, és ez az egyik alapja a dolgok internete (IoT) forradalmának.

4 hónapnyi munka és kacagás

Jesse biztos volt benne, hogy programozói háttérrel is szert tesz olyan új tudásra, ami segíti saját termékének fejlesztésében. Néhány héttel képzés után úgy érzi, hogy még többet is kapott, mint amit várt. Korábbi informatikai tanulmányai miatt a képzés rövidített, haladóknak szóló verziójában vett részt (azaz kihagyta az első, ún. Alapozó modult), de a kurzus még így is végig a kemény tanulásról és a gyakorlásról szólt. Azért mókából és kacagásból sem volt hiány. „Nagyon szuper volt a közösség. A képzés értékének a felét azok az emberek adták, akiket ott megismertem” – mondta.

Leginkább a projektfázis gyakorlatközpontúsága nyűgözte le, illetve az, hogy a záróvizsga szinte teljesen olyan, mint egy valódi állásinterjú. „Őszintén azt gondolom, hogy aki átmegy ezen a vizsgán, az egy szoftverfejlesztői állásinterjún is megállja a helyét. Ennek ellenére nem szabad azt gondolni, hogy a 4 hónapos képzés után az ember kész programozó. Ez hosszabb folyamat, ezért ilyenkor az a fontos, hogy legyen lehetőség a további fejlődésre” – tette hozzá.

Mindig szükség van új ismeretekre

Jesse a mai modern gazdaságban nélkülözhetetlennek tartja a folyamatos önfejlesztést. Mottója, hogy mindig szükség van új ismeretekre, mert nem tudhatjuk, hogy mikor jönnek jól. Napjainkban pedig messze nem az egyetem az egyedüli út ehhez, hiszen szinte bármit meg lehet tanulni önállóan vagy egyéb módon, például online kurzusokkal. Szerinte a bootcampeket többek között az teszi különlegessé, hogy eltérő készségekkel rendelkező hallgatókat vesznek fel. Egyesek programozói vagy mérnöki tapasztalattal, mások teljesen más háttérrel, például bölcsész végzettséggel érkeznek.

„Szerencsére a Green Fox nagyon jó alapokat ad, amire lehet építeni, és folyatatni a tanulást a képzés után. Én is ezt tervezem a jövőben. Tovább szeretnék dolgozni a termékemen, de az is elképzelhető, hogy egyszer teljes állású beágyazottszoftver-fejlesztőként folytatom a karrieremet. Ez egy nagyon izgalmas terület, ami gyorsan fejlődik, és ennek köszönhetően rengeteg lehetőséget kínál” – mondta Jesse a jövőről.