A Xiaomi legújabb drónja még mindig nem ér a DJI gépek nyomába

A Xiaomi Fimi X8 SE egyértelműen a DJI Mavic szériának állít ellenfelet, természetesen árban durván alávágva a drón piacot 70%-ban uraló hárombetűs konkurensnek. A szokásos „eye candy” funkciók itt is megvannak: 4K 30 fps felbontás, háromtengelyes gimbal, 33 perces repülési idő és persze a DJI-hoz képest olcsóbb ár. Ez ebben az esetben olyan 150 000 Ft-ot jelent, ami a Mavic Airnél még mindig vagy 70 000 Ft-tal kedvezőbb árcédula - viszont ezzel együtt jönnek a kompromisszumok is.

Teszteltünk már pár drónt, repültünk Mavic Próval, Airrel és Sparkkal is, így nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a Xiaomi – mint a 2. legnagyobb kínai dróngyártó – mit tudott összehozni a DJI modelljei ellen. Nem titkolt küldetés ugyanis, hogy lenyomják hárombetűs konkurenciát, de azért az alacsonyabb árból sejthető, hogy a DJI szintjét nem olyan egyszerű megugrani, még a Xiaomi tengernyi pénze ellenére sem.

A DJI termékeiben azt szeretjük, hogy mindenféle kiegészítővel tömik tele a dobozaikat, ezért vettünk Fly More Combóban DJI Sparkot, és ezek után hiányoltuk, hogy a Xiaominak nincs hasonló kiszerelése. Persze ez is árcsökkentő tényező, de igazán lehetne belőle egy maxi csomag hordtáskával, ND szűrővel, plusz aksikkall, több telepet töltő adapterrel. Nem véletlenül feszegetjük ezt a témát, a Xiaomishop által biztosított Xiaomi Fimi X8 SE egy töltővel és három akkuval érkezett, utóbbi darabját 3,5 óra feltölteni.

Az alapdobozban a drón mellett távirányítót, aksit, 3 különböző csatlakozós (Type-C, microUSB, Lightning) kábel, 2 szett propellert és leírást találunk. A gép minősége DJI közeli, a Spark és a Mavic Pro első szériás modelljeihez képest nincs nagy eltérés, de egy félmilliós P4-hez képest már érezhető a különbség. A Hubsan Zino / Fimi A3-at viszont simán veri, szóval a gépet a megfelelő kategóriába pozicionálták.

Mit csinál a tulajdonos az új játékszerével? Jól megfogdossa és megforgatja. Itt egyből kiszúrhatjátok a legnagyobb hiányosságot a szenzorkészletben, a tárgyelkerülésért felelős egységek hiányát. Ebből látszólag egy jutott előre, de az is csak dísz, dizájnelem vagy hívjátok aminek akarjátok, nekünk a fogyasztó megtévesztése szavak is eszünkbe jutottak. A hason azért van egy magasságtartásért és landolásért felelős optikai egység, meg egy hatalmas hűtőborda, ami a hő gyorsabb elvezetéséért felelős.

Mint az újabb quadkopterek, ez is behajtható karos, ami könnyebb szállíthatóságot biztosít. Nem kell aggódni, egy életen át nem fogjátok annyiszor kinyitni és becsukni, hogy a mechanika elfáradjon. Az aksit nagyon okosan felülre kell helyezni, így a DJI Sparkos „kikopik a pöcök, kiesik az áramforrás” jelenség nem jellemző, és a Micro SD kártya bemenetét is eltakarja egy szilikon fedél. A legsérülékenyebb rész a gimbal, erre kell leginkább vigyázni, érdemes valamilyen védelmet keresni hozzá.

A remek távirányítót forgatva feltűnik, hogy a DJI Mavic Airnél megismert letekerhető vezérlőkarokat a Xiaomi is átvette. Az egység fogása kellemes, jó az anyaghasználat, szerintünk egy dologra kell figyelni: a bele helyezett tablet, telefon fényereje elegendő legyen, különben nem sokat fogtok a napon látni belőle. A gombkiosztást a hivatalos leírásban mindenki megtalálja, és OLVASSA IS EL, hiszen ha valakinek a fejére ejtitek a madárkát, annak nem lesz őszinte a mosolya.

Kezdő lépések

Az első dolog tényleg a leírás elolvasása és a gombok betanulása. Tudjuk, hogy ott az alkalmazás, meg a cuki piktogramok, de ha megszakad a kapcsolat vagy lefagy az alkalmazás, akkor sem szabad pánikba esni. Minden drón visszahozható a kontrollerrel, ezért kell tudni, hogy hova kell nyúlni baj esetén.

A legfontosabb alapszabályok:

propellerek ellenőrzése: ha repedt vagy törött, akkor csere

ki- és bekapcsolás: egy rövid, egy hosszú nyomás, ez igaz a távirányítóra és a drónra is

bal oldali piros kapcsoló a távirányítón: automatikus hazatérés (RTH), ezzel visszahívható a gép

jobb oldali fel és le nyíl: hosszú nyomásra fel, illetve leszáll a gép

mindig kalibráljátok az iránytűt: compass calibration a menüben

Az első 2-3 reptetést egy üres mezőn érdemes megejteni, hogy érződjön, miképp mozog a gép, mi történik az RTH-t lenyomva, ha nincsen megfelelő számú műhold, ha lemerül 30%-ra az akkumulátor, és így tovább. Érdemes beszerezni egy H betűs felszálló padot is, egyrészt mert a gép aszimmetrikus karokkal rendelkezik és a hátsó része lejjebb van, így kaszálja a füvet, másrészt

automatikus landoláskor a szenzor a H betűt keresi.

A használathoz nélkülözhetetlen a Fimi Navi applikáció letöltése, ami nagyon hasonlít a DJI sajátjára. Ha a telefon bekerül a kontrollerbe, és a kapcsolat felépül a távirányító és a gép között, akkor az alkalmazás is automatikusan elindul. A kezelőfelület ismerős lehet más drónok után: felül a repüléshez szükséges adatok (magasság, távolság, sebesség, műholdak száma, töltöttség stb.) láthatóak, alul pedig a kamera paraméterei. A jobb felső fogaskerék pedig a beállításokhoz vezet. Ezt szintén érdemes áttanulmányozni, különös tekintettel az RTH paraméterekre és a beginner módra.

A csúszka piktogrammal a kamerát lehet állítgatni, ami kissé körülményes megoldás, mi nem nagyon láttuk a telefonon a változásokat, erre egy 5,5 hüvelykes mobil nem igazán alkalmas, főleg vakító napsütésben. Inkább egy 8 hüvelykes tabletet érdemes erre a célra használni. Alul van egy „R2D2” ikon, ez vezet a speciális repülési funkciókhoz:

Automatikus fel- és leszállás

RTH: automatikus visszatérés a felszállási pontra

automatikus visszatérés a felszállási pontra Útvonal-repülés: repülés a térképen megjelölt útvonal mentén

repülés a térképen megjelölt útvonal mentén Dronie: felfelé vagy távolodva repülés, miközben a megadott célról felvétel készül

felfelé vagy távolodva repülés, miközben a megadott célról felvétel készül Smart track: intelligens követés, ami lehet Trace, Profile és Lock. Trace-ben a drón egy adott céltárgyra áll és követi, Profile-ban ráfordulással követi a célt, de tartja a pozícióját, míg Locknál körberepüli a célpontot.

intelligens követés, ami lehet Trace, Profile és Lock. Trace-ben a drón egy adott céltárgyra áll és követi, Profile-ban ráfordulással követi a célt, de tartja a pozícióját, míg Locknál körberepüli a célpontot. Tap-fly: a drón egy térképen kijelölt pontra repül

a drón egy térképen kijelölt pontra repül Orbit: fix kameraszöggel körberepül a drón, de egyáltalán nem fordul

fix kameraszöggel körberepül a drón, de egyáltalán nem fordul Spiral: spirális alakban repül a gép

spirális alakban repül a gép Flight mode: a videózást megkönnyítő módokon – lassabb, stabilabb – mozog a gép

a videózást megkönnyítő módokon – lassabb, stabilabb – mozog a gép Course lock: zárolja a mozgási irányt, akkor is, ha a gépet oldalra elfordítjuk.

zárolja a mozgási irányt, akkor is, ha a gépet oldalra elfordítjuk. Fixed wing: merevszárnyú repülőgépet szimulál, ha legalább 3 m/s sebességgel mozog.

merevszárnyú repülőgépet szimulál, ha legalább 3 m/s sebességgel mozog. SAR: search and rescue, mentési mód, kiírja a GPS koordinátákat

Van még néhány érdekes funkció, ami a menüből túrható ki, például a háromszoros digitális zoom, precíz landolás, és még egy két apróság. Összességében kellően összetett a rendszer, sokat tud, a funkciók viszonylag jól is működnek, leszámítva a Smart Tracket, ugyanis a gép könnyen elveszti a követendő tárgyat, így ezen lehetőségek közül csak a lock használható nagy biztonsággal.

A repülési idő nagyjából 25 perc. Mi 4 perc alatt elmentünk vele 1000 méterre, meg visszareptettük RTH-ban. A másik nagyon durva paraméter, az 5 kilométeres hatótáv, ami valójában egy 10 km átmérőjű kör. Ezt gyakorlati akadályok miatt nem tudtuk tesztelni, de 1000 méter körül még tökéletes volt az irányítás és a képátvitel, és még 2200-nál sem volt rossz. A neten viszont találtunk videót, ahol 4,83 km-es távolságra repültek vele, de itt már eléggé darabos volt, esetenként meg is szakadt a képátvitel. Ráadásul sokszor úszott a kép a kijelzőn, valószínűleg a túlzott tömörítés miatt.

A Xiaomi Fimi X8 SE kifejezetten stabilan repül és a távirányító is elég precíz, a gép nem különösebben szélérzékeny, viszont a DJI-féle „áll a levegőben, mint a cövek” érzést nem kapjuk meg. A gimbal stabilizálása szintén kiváló, a legtöbb bajunk érdekes módon a kamerával volt.

A 12 megapixeles szenzor nagyon szép videókat csinál, anyag is van bennük – 100 Mbit/s –, amit a Youtube korlátai miatt nem tudtok teljes részletességében élvezni. A fehéregyensúly kezelésével viszont komoly gondjai vannak. A felvétel vagy iszonyatosan kivakul – például Teve sziklás videó – vagy túlszaturálttá válik a kép. Ez akkor egyáltalán nem zavaró, ha egy irányba repülünk és a fény mindig ugyanonnan érkezik, ellenben ha forgatjuk a drónt, akkor előjönnek a hibák. Leginkább a Smart Trackes Lock opciónál leírt teljes körnél feltűnő a színváltozás.

Ugyanez igaz a képekre is: nem túl szépek a 4000*3000 pixeles fotók. Rengeteg az összemosódott részlet, és itt is gond van a fehéregyensúllyal. Több helyen olvastuk, hogy kékes árnyalatot lehet látni rajtuk, amit mi nem tapasztaltunk, helyette szépia hatású barnába, túltelített zöldbe rendszeresen belefutottunk. Szerintünk ezek orvosolhatóak ND szűrőkkel, vagy nagyon precíz beállításokkal, sőt van DNG és F-LOG kimenet is, így Photoshopban is szerkeszthetők az elkészült fotók.

Összegzés

A Xiaomi Fimi X8 SE drónnak remek: kiváló hatótáv, jó irányíthatóság, kellemes anyaghasználat, hosszú üzemidő, szépen kisimítja a gimbal a videókat, és kapunk számos érdekes funkciót. Ha viszont repülő kameraként tekintünk rá, és összehasonlítjuk a DJI Mavic Próval vagy az Airrel, akkor már nem olyan remek az összkép. Az árért cserébe járhatna jobb kamera, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a gépről hiányoznak a tárgyelkerülést biztosító szenzorok.

Nem azt mondjuk, hogy a Fimi X8 SE rossz drón, de csak az első Mavic Próhoz mérhető, nem ér az új modellek (Air, 2 Pro és 2 Zoom) nyomába. Ha viszont valakinek nincs 270-450 ezer forintja egy ilyen gépre, annak a Xiaomi megoldása jó választás lehet, bár a kompromisszumokkal is együtt kell élni. A gépet a kínai webshopokból EU Priority Line áfa- és vámmentes szállítással is lehet kérni, de ha gyorsabban szeretnétek hozzájutni, a gép itthon is elérhető a XiaomiShopban.