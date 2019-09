Magyar termék változtatná meg, hogyan kávézunk

Ahogy a klímaváltozás fokozódik, és a saját bőrünkön kezdjük érezni a hatását, egyre többet foglalkozunk a mindennapokban azzal, hogy minél zöldebben próbáljuk élni az életünket. A környezettudatosság már nem egy olyan megfoghatatlan fogalom, amit vagy a nagy cégekre próbálunk hárítani, vagy úgy érezzük, drága és elérhetetlen luxus.

A változó trendeket jól mutatja az idei műanyagmentes július mozgalom – legalább egy hónapon keresztül az emberek egy jelentős hányada figyelt arra, hogy minél kevesebb egyszer használatos műanyagot használjon, ami talán segített rávilágítani arra, hogy kényelmesen, a mindennapok drasztikus megváltoztatása nélkül is lehet környezettudatosabban élni.

A papírpohár sem környezetbarát

Fontos ezt tudatosítani, hiszen a statisztikák elrettentőek: évente 8 millió tonna műanyagdarab kerül az óceánokba, és a műanyaghulladék 91 százaléka egyáltalán nem kerül újrahasznosításra. Annak ellenére, hogy a műanyag tömegtermelése csak hatvan évvel ezelőtt kezdődött meg, már most egy

három Franciaországnyi szemétsziget úszik a Csendes-óceánon: lehetetlen eltüntetni, és a nagy része műanyagból áll.

Azt hihetnénk, hogy baj csak a műanyagpalackokkal, a szívószálakkal és társaikkal van – szép gesztus, hogy már itthon is rengeteg vendéglátóhely száműzte a műanyag szívószálakat a repertoárjából, de komoly változáshoz ennél többre van szükség. Ott vannak például a kávézók egyszer használatos kávéspoharai, amikről azt hihetnénk, abszolút nincs gond velük, hiszen nem műanyagból, hanem papírból vannak, sokan pont ezért még szelektíven is a papírkukában gyűjtik őket.

Pedig ezek a poharak belülről petróleumból készült polietilénnel vannak bevonva, hogy jól bírják a forró italokat, és ne ázzanak át. Ez pedig megfosztja őket attól, hogy újrahasznosíthatók legyenek. Ráadásul papírból készülnek, ami megint csak nem túl környezetbarát anyag, tekintve, hogy fakitermeléssel jár. Néhány perces használatra pedig tényleg luxus ezeket a poharakat elpazarolni. Nem csoda, hogy az Európai Unió hamarosan korlátozni fogja a felhasználásukat.

Éppen ezért élik aranykorukat a különböző termoszok és újrahasználható kávéspoharak is: a KeepCupról biztosan hallott már mindenki, talán ez a legnépszerűbb a jelenlegi piacon, de több más márka is jelen van, amik minőségi alternatívát nyújtanak az egyszer használatos papírpoharaknak. Rengeteg kávézólánc úgy próbálja behúzni a vásárlókat, és ösztönözni őket arra, hogy cipeljék magukkal a poharaikat, hogy minimális akciókat ad az italra – ez akár hatékony is lehetne, ha az esetek többségében nem nehéz, sérülékeny termékekről beszélnénk, amiket az ember nem cipel mindig szívesen magánál. A piac egyelőre több sebből is vérzik, de vannak olyan alternatívák, amelyek igyekeznek az alapvető problémákat áthidalni.

Magyar okospohár váltaná ki a papírpoharakat

Ilyen a hazai fejlesztésű CleverCup is, ami a Kaffeine kávézólánc és a Netlient Kft. szerelemgyereke: egy tartós, könnyű, újrahasználható, kicsit a KeepCupra hajazó műanyagpohár, amivel lehet fizetni, kuponokat gyűjteni, és bérletet váltani kávéra, reggelire, vagy bármire, ami később becsatlakozik a programba.

Elsőre furcsán hangzik az egész: minek cipelnék magammal egy poharat, ha fizethetek a telefonommal és a kártyámmal is? Mi van, ha elfelejtem magammal vinni a poharat, vagy túl nehéz, mint a legtöbb termosz, és nem akarom minden nap hurcolászni? Ezekkel a kérdésekkel indultam neki a témának, viszont az ismerkedés óta úgy gondolom, hogy a magyar ötlet jól működő alternatívája lehet a papírpoharaknak.

A CleverCup egy tizenhárom különböző színkombinációban kapható, 3,5 decis, strapabíró műanyagpohár, ami egyelőre nem olyan szép, mint, mondjuk, egy KeepCup, viszont használhatóságban felülmúlja a konkurenciát: nagyon könnyű, tényleg kifejezetten strapabírónak tűnik, így még az is szívesen hurcolhatja magával, akinek nehéz táskát kell cipelnie a tömegközlekedési eszközökön, esetleg gyalog, vagy biciklin.

A kupak, a KeepCuppal és számos más többször használható pohárral ellentétben csavarós, ami biztosítja, hogy semmilyen szituációban ne öntsük nyakon magunkat a forró kávéval – ahogy Nagy Dávid, a Kaffeine és a Tamp & Pull egyik tulajdonosa elmondta, tanultak a korábbi termékek hibáiból. A kupakon egy egyszerűen forgatható, szintén műanyag lezáró található, ami azért annyira nem fix, hogy a poharat kávéval tele belerakjam a táskámba, de séta közben vagy egy rázósabb BKV-úton biztos, hogy nem fogom magamra borítani tőle a forró italt. Dáviddal egyébként a Netlient Kft.-nél dolgozó Bakos Krisztina, és Szilágyi András együtt alkotja a CleverCup tulajdonosi körét.

Fizetni, kuponozni is lehet vele

A CleverCup ugyanakkort nemcsak egy többször használatos alternatíva a szennyező papírpoharakra, hanem egy egész rendszert is ad a felhasználó kezébe, méghozzá olyat, ami már kipróbált: a Netlient Ügyfélkártya.hu törzsvásárlói rendszer szoftvere ugyanis már több száz cégnek nyújt törzsvásárlói programot biztosító felületet. A Kaffeine-nel való együttműködésükben viszont újítottak: a törzsvásárlói és hűségkártya-rendszert leváltották egy szilikongyűrűre, amin egy QR-kód található, és amit a CleverCupra lehet húzni. A QR-kód egy saját kódot ad, amivel a honlapon lehet regisztrálni a poharat, és így kedvezményekre, kuponokra, és törzsvásárlói lehetőségekre szert tenni.

Ha valakinek ismerős lenne a pohár neve, az nem véletlen: 2018-ban a Costa Coffee is kijelentette, hogy bevezet egy CleverCup nevű termoszt, aminek az aljával fizetni lehet, és egy apphoz kötődik, amiben több adatot is vissza tudunk nézni a kávévásárlási szokásainkról. Ez a termosz azonban nem lett olyan népszerű, ahogyan azt a Costa Coffee remélte, itthonra talán el sem érkezett – valószínűleg a fent említett logisztikai problémák miatt, hiszen viszonylag

kevesen járunk nehéz, törékeny termosszal a táskánkban.

Persze kérdéses, hogy mennyire szerencsés ugyanígy elnevezni a poharat, meg az is, hogy ha a Costának nem jött be, működik-e a koncepció, de ezt csak az idő fogja eldönteni.

Egy fesztiválpohárhoz hasonlóan letéti díjjal is használható

A CleverCup pohárhoz nagyjából úgy lehet hozzájutni, mint a fesztiválokon a műanyagpoharakhoz: 500 forint letéti díjat kell érte fizetni, amit visszakap a vásárló, ha visszaviszi. „Ha nem viszi vissza, az sem baj, akkor van ötszáz forintért egy pohara, legalább addig sem papírpoharat használ” – mondta Nagy Dávid. A regisztrálható változat a Kaffeine-ben 5000 forintba kerül, de az összeg le is vásárolható a kávéláncnál, 10 százaléknyi plusz összeggel együtt – hogy a többi kávézó mit fog ajánlani az összegért, vagy hogy pontosan mennyiért adja majd, az helyszínenként változhat.

A honlapon kívül van még egy applikáció is, amivel fizethetünk, ha nincs nálunk a pohár, ha koszosan visszük be, kapunk egy másikat helyette, és nyomon követhetjük, mit ittunk, mit kaptunk a pohárba, milyen kuponokat használhatunk. A törzsvásárlói rendszeren felül lehetőség van a pontgyűjtésre vagy olyan akciókra, mint a szülinapi ingyen kávé, vagy kávébérlet váltása.

„Nem a 20. pohárkereskedők akarunk lenni” – mondta Nagy Dávid, aki elsőként vezette be a poharakat a Kaffeine öt helyszínén, majd bő egy hét múlva szintén, a saját érdekeltségébe tartozó másik specialty kávézóban, a Tamp&Pullban. Ami igazán ösztönző lehet a hazsnálatra, hogy

nem lesz alternatíva – a papírpohár teljesen kikerül az üzletekből.

„Olyan összeget próbáltunk meghatározni a pohárnál, ami még az átlagos vásárló ingerküszöbe alatt van” – mondta a Netlient Kft. ügyvezetője, Szilágyi András. „Majdnem egy éve dolgozunk rajta, a szoftver gyakorlatilag teljesen készen érkezett, egy kipróbált dolog, ezért ment ilyen hamar minden. A nulladik pillanatban vagyunk, ha az egyszer használatos papírpoharak nélküli életről van szó.”

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a vendéglátói oldalról milyen előnye van a CleverCupnak, ha már maga a pohár csak 500 forint, és jóval kevesebbet vásárolnak majd belőle, mint amennyi a papírpohárból fogy. Azon túl, hogy a vendéglátóhelyek az appon keresztül értékes információkat gyűjthetnek a vásárlásokról (milyen kávé fogy a legtöbbet és mikor, milyen étel-ital kombinációkat szeretnek az emberek a legjobban), közösséget is építhetnek, egyfajta törzsvásárlói kört létrehozva, ahol mindenkinek személyre szabottan nyújthatnak ajánlatokat.

A CleverCup célközönsége egyértelműen nem az a kávéfogyasztó, aki néha-néha megiszik egy lattét random kávézókban, hanem az, akinek van bejáratott kávézója, vagy a munkahelye, iskolája környezetében gyakran fogyaszt ugyanott. Ez a specialty kávézók előretörésével egyre nagyobb szelete a társadalomnak, és, ahogy Nagy Dávid is elmondta, az ország kifejezetten erős a régióban, ami a minőségi kávéfogyasztást illeti. A műanyagpohár viszont azoknak is hasznos lehet, akik ritkábban kávéznak, mert tényleg könnyű és strapabíró, ötszáz forintos letétért szinte ajándék, és ami a legjobb benne: megmenti a környezetet egy újabb feleslegesen felhasznált papírpohártól.