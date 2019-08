Forradalmi aksival rukkolhat elő a Samsung

Európában a Samsung mobiljai most a legnépszerűbbek

A Samsung még épphogy csak bemutatta a Galaxy Note10-et, de már újabb pletykák kaptak szárnyra a cég jövőbeli terveivel kapcsolatban. A hírhedt szivárogtató, Evan Blass a Twitteren hintette el, hogy a dél-koreaiak egyik 2020-ban (vagy az azutáni évben) megjelenő okostelefonjában egy új, grafénalapú akkutechnológiát mutat majd be, amivel mindössze fél óra alatt lehetséges lesz teljesen feltölteni a csutkára merült mobilt.

Napjaink csúcsmobiljait hagyományos lítiumion-akkumulátorok látják el energiával, amelyek töltöttségét átlagosan másfél óra alatt lehet száz százalékra tornázni. A Samsung leggyorsabb készüléke ilyen téren a 45W-s töltést kínáló Galaxy Note10, aminek egy óra kell. Blass tweetje alapján a dél-koreai cég legalább egy grafénalapú teleppel felszerelt modellt szeretne bemutatni a következő két évben, amivel kapcsolatban az egyik fő kihívást azt jelenti, hogy növeljék a kapacitást a költségek csökkentése mellett.

Korábban már hallhattunk a Samsung ilyen irányú terveiről, mivel már 2017-ben bejelentették, hogy a grafénalapú technológián dolgoznak, de akkor még arról szólt a fáma, hogy 12 percet szeretnék elérni a teljes feltöltéshez. Akkor arról is lehetett hallani, hogy az új aksik 45 százalékkal több töltést lehetnek képesek megtartani, mint a jelenlegi lítiumionos verziók. Egy ideig azt is rebesgették, hogy már a Galaxy Note10-be is ilyen telep kerülhet, de végül ez a jóslat nem vált valóra.

