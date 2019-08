Idegesítő értesítésekkel bombázzák a Samsung-felhasználókat

Ahogy a 24.hu helyszíni tudósítója is beszámolt róla a múlt hét folyamán: a Samsung hivatalosan is bemutatta New Yorkban a Galaxy Note10 és a Galaxy Note10+ modelleket. Kollégánknak is volt szerencséje kézbevenni mindkét telefont, amik az előzetes szivárogtatások ellenére is tartogattak még meglepetéseket, első benyomásainkról itt írtunk. Igaz, a hírrel annyira tele voltak a híroldalak és a közösségi média, hogy a telefonok iránt érdeklődők figyelmét szinte lehetetlenség, hogy elkerülte volna a megjelenés, bár erre maga a cég is rátesz egy lapáttal.

Több Galaxy-mobil tulajdonos is arról számolt be, hogy a Samsung folyamatosan értesítésekkel bombázza őket arról, hogy váltsanak Note10-re, a figyelemfelkeltésnek szánt kampány azonban többeket is rendkívül idegesíti. A beszámolók alapján legalább három olyan előretelepített app van a Galaxy mobilokon, amiken keresztül a felhasználók megkapják a Note10-ről szóló értesítéseket: a Bixby, a Samsung Push és a Samsung Pay.

Got this on my Note9. Not sure if it’s because my Note9 thinks it’s a Note10 or if it’s an ad. pic.twitter.com/CeD2KfmidE — Max Weinbach (@mweinbachXDA) August 9, 2019

A cég digitalis asszisztense azt a lehetőséget is felajánlja, hogy további információkat kérdezzenek tőle a mobilról. Ugyan van rá lehetőség, hogy a reklámértesítéseket kikapcsoljuk a Bixbyben, a kritikák szerint a cég meglehetősen eldugta az opciót a beállítások közt.A Samsung Pay plusz pontokkal próbálja rávenni a felhasználókat arra, hogy nézzék meg a modell termékoldalát, a Samsung Push pedig csíkhirdetéseket jelenít meg. A Twitteren rengetegen adtak hangot felháborodottságuknak, többek szerint nem szerencsés a gyártó agresszív reklámja.

Korábban hasonlóan szerencsétlenül sült el az is, amikor a Huawei lezárt kijelzőjént harmadik féltől származó hirdetések jelentek meg, például a Booking szállásfoglaló szolgáltatásé. A cég később elnézést kért a kellemetlenség miatt.