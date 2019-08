Meglepetésekkel készült a Samsung: kipróbáltuk mind a két Galaxy Note10 csúcsmobilt

Okostelefonok tekintetében minden évben van két fontosabb dátum a Samsung életében: február vége, mikor a Galaxy S termékcsalád legújabb tagjairól rántják le a leplet, illetve augusztus eleje, mikor a Galaxy Note széria aktuális tagja debütál. A hivatalos bemutatóra idén is New Yorkban került sor, ahol a dél-koreai gyártó ezúttal két típust mutatott be a legsokoldalúbb telefonjából: a Galaxy Note10 és a Galaxy Note10+ pedig tartogat néhány meglepetést.

Az új csúcs: Samsung Galaxy Note10+

A tavalyi Note9-et külcsín tekintetében alig lehetett megkülönböztetni a 2017-es Note8-tól, idén viszont komoly ráncfelvarrást kapott a készülék, és a Galaxy Note10+ a dizájnjának köszönhetően már messziről beazonosítható. A telefon külsőre az S10 és a Huawei P30 Pro szerelemgyerekének tűnik: a kávák szinte teljesen eltűntek a készülékről, az előlapot csak a küklopszszerűen középre helyezett 10 megapixeles szelfi kamera töri meg, hátul pedig nagyjából ugyanazt az elrendezést kapjuk, mint a kínai csúcsmobil esetében: a három egységet számláló kamerarendszer a bal oldalra került, méghozzá függőleges elhelyezésben, és ezek mellett található a vaku, illetve a 3D-s Time of Flight (TOF) szenzor –

utóbbival először találkozhatunk Note telefonon.

Méretre a Note10+ csak alig pár milliméterrel nagyobb, mint a Note9, de a kávák eltűnésének köszönhetően a kijelző mérete már 6,8 hüvelykes, és az AMOLED panel ezúttal is gyönyörű képet biztosít a felhasználóknak. A burkolat alatt egy 7 nanométeres gyártástechnológiával készült vadiúj Exynos 9825 processzor kapott helyet, méghozzá 12 GB RAM és minimum 256 GB (UFS 3.0) háttértár társaságában, ami akár 1 TB-ig bővíthető a microSD kártyafoglalat segítségével – a gyártó ezúttal is igazi, játékra is alkalmas erőgépet tett le az asztalra, de a Note10 szériától nem is várunk kevesebbet.

Meglepetések

Az első komolyabb meglepetés igazábóll akkor éri az embert, mikor kézbe veszi telefont, hiszen a gyártó némileg átvariálta a gombokat. A balkezesek imádni fogják, hogy a hangerőszabályzó és a programozható bekapcsoló/Bixby billentyű egyaránt a bal oldalra került, jobbkezesként ugyanakkor szokni kell, hogy hiába nyúlunk a készülék jobb felső széléhez, ott már nincsen semmi.

Sokaknak ugyanilyen sokkoló lesz, hogy a Samsung is leszámolt a jack dugóval, a készülék alján már csak egy USB Type-C csatlakozót találunk, és a saját vezetékes fülesükért ragaszkodónak további rossz hírt lehet, hogy a hivatalos bejelentés előtt kiszivárgott átalakító nem része az alapcsomagnak, azt külön kell megvásárolni, ugyanis a Note10-ek dobozában egy USB-C végződésű AKG füles kapott helyet.

Pozitívum ugyanakkor, hogy hátlapi ujjlenyomat-olvasó helyett már itt is képernyőbe épített megoldást kapunk, és a Samsung végre egy egészen méretes, a sorozat történetének legnagyobb akkumulátorát, egy 4300 mAh-es telepet épített a Note10+-ba, ami jó eséllyel már képes lesz arra, hogy kifejezetten aktív használat mellett is egy napig életben tartsa a mobilt.

Ennél is jobb hír, hogy a telefon már képes a 45W-os gyorstöltésre, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy nulláról mindössze egy óra alatt maximumra tölthető az akkumulátor. Az itteni kellemetlen meglepetés viszont az, hogy a gyártó olyan töltőfejet csomagol a készülék mellé, ami maximum 25W-ra képes, tehát ha ki akarjuk használni a telefon ezen képességét, akkor muszáj beruházni egy olyan kiegészítőbe, ami tudja a 45W-ot. És itt arra is figyelni kell, hogy az eszköz Type-C kompatibilis legyen, ugyanis a Note10-ek mellé már olyan kábel jár, aminek mindkét végén USB-C-s csatlakozó található.

Lesz 5G-s változat is Egyre több országban működnek az első 5G-s mobilhálózatok, így a Note10 készülékekből is készülnek 5G chippel szerelt variánsok. Magyarországon októbertől lesz elérhető a Note10+ ilyen kiszerelésben, ráadásul várható 1 TB háttértárral szerelt modell, de a sima Note10 5G-s változata itthon nem kerül kereskedelmi forgalomba.

A cerka és a kamerák

A készülék emellett vezeték nélkül is tölthető (15W), illetve itt is működik az S10 mobiloknál debütált reverse charging technológia, ami lehetővé teszi, hogy a mobillal pumpáljunk energiát más, vezeték nélküli töltésre alkalmas eszközökbe – mint amilyen a Note10 telefonok mellé járó S Pen.

A ceruza elengedhetetlen része a Note telefonoknak, az eszköz most is a készülék alján, a jobb sarokból pattintható ki, és már lehetőséget biztosít arra is, hogy különböző gesztusokkal, a képernyő megérintése nélkül hajtsunk végre különböző feladatokat. Fejlesztéseket természetesen a szoftveres oldalon is találunk, például minden korábbinál egyszerűbben alakíthatjuk át a kézzel írt jegyzeteket gépelt szöveggl, ugyanakkor az új szerkesztési lehetőségek egy része (pl. rajzolás videókra, ahol a firka követi a mozgást) inkább csak mókás apróság, mintsem olyan extra, amit minden nap ki fogunk használni.

Nem úgy a DeX mód, ami továbbra is lehetővé teszi, hogy a telefon a megfelelő kábellel egy nagyobb képernyőre dugva kvázi számítógépként használjuk a mobilunkat. Ezen a fronton ráadásul jelentős előrelépés, hogy a Samsung készített egy alkalmazást a Note10-hez és a Galaxy Tab S6 táblagéphez, ami egyaránt letölthető MacOS-re és Windowsra, és a segítségével mindkét operációs rendszeren ablakban futtatható a DeX rendszer, ha összekötjük a gépünket az említett eszközökkel.

Ami a kamerákat illeti, itt nincsenek hatalmas újdonságok, hiszen a Note10 készülékek nagyjából ugyanazt a rendszert kapták, mint ami az S10 mobilok. Az előlapon egy 10 megapixeles (f/2.2), dual-pixel autófókuszos egységet találunk, míg a hátlapon egy variálható rekeszértékű (f/1.5 – 1.8 – 2.4) 12 megapixeles, széles látószögű főkamera, egy 16 megapixeles (f/2.2) ultraszéles látószögű és egy 12 megapixeles telefotó (f/2.1) egységet találunk – utóbbival 2x optikai zoom érhető el. Ami eddig nem volt, az a TOF szenzor, ami abban segíti a készüléket, hogy jobban érzékelje a teret. Ennek hála a mobil sokkal ügyesebben mossa el a hátteret (ez az effekt táadásul már videóknál is alkalmazható), és használható arra is, hogy a megfelelő alkalmazások segítségével lemérjünk bizonyos dolgokat a telefonunkkal.

A készülék emellé olyan bónuszokkal érkezik, mint a Game Booster, ami a mobiljátékok futtatását teszi zökkenőmentessé, vagy éppen az Audio Zoom, amivel megoldható, hogy a telefon egy távoli hangra fókuszáljon, és felvétel készítése közben az így belőtt forrást részesítse előnyben – ez kifejezetten jól jöhet, ha mondjuk egy előadást kell levideózni. Sokaknak szintén fontos lehet, hogy már az ultraszéles látószögű lencsékkel készített videóknál is jól működik a képstabilizátor, illetve a frissített szoftvernek köszönhetően minden korábbinál egyszerűbb lesz a videovágás a készüléken.

A Samsung Galaxy Note10+ nem váltja meg a világot, nincsenek forradalmi újdonságai, de ettől függetlenül egy remek készülék. Note9-ről ugyan nincs sok értelme váltani, de ha valaki a széria egy korábbi modelljét birtokolja, annak érdemes lehet elgondolkodni rajta. Az ára mondjuk húzós, ugyanis itthon 380 000 forintról indul a telefon (a 256 GB-os verzió), az 5G-s változat pedig még ennél is drágább lesz, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a gyártó ezúttal készült egy kompaktabb Note10-zel is.

Samsung Galaxy Note10+ specifikációk: Kijelző: 6,8 colos Super AMOLED, 1440 x 3040 pixel, 498 PPI, HDR10+

Chipset: Exynos 9825

Memória: 12 GB

Tárhely: 256 vagy 512 GB (1 TB-ig bővíthető)

Hátlapi kamera: 12 MP (széleslátószög) f/1.5-2.4, 12 MP (telefotó) f/2.1, 16 MP (ultra széleslátószög) f/2.2, TOF 3D egység

Előlapi kamera: 10 MP f/2.2

Akkumulátor: 4300 mAh

Extra: Bluetooth S Pen

Ár: 380 000 Ft-tól

A kistestvér: Samsung Galaxy Note10

A Samsung idén igyekszik a lehető legszélesebb rétegek igényeit kielégíteni a telefonkínálatával, így már a Galaxy S10-ből is készült kompakt, S10e verzió, és ezen logika mentén a gyártó előállt a Galaxy Note10-zel, ami a Note10+ méretben, képességben és árban is szerényebb kistestvére.

A legnagyobb különbség a 6,3 hüvelykes kijelző Full HD+ felbontással, a memória is „csak” 8 GB, háttértárból pedig 256 GB a maximum, az aksi teljesítménye 3500 mAh, ráadásul ebben a modellben nincs hely microSD-kártyának, így bővítésre sincs lehetőség. Ugyanakkor SIM-kártyából kettőt is helyezhetünk a készülékbe. Gyorstöltés terén szintén kevesebbel kell beérni, 25W a maximum, illetve a kamerák terén le kell mondanunk a ToF szenzorról, ami egyben azt is jelenti, hogy az ezzel járó szoftveres képességeket sem tudja a készülék.

Minden másban viszont megegyezik a két változat, és a sima Note10 a maga 329 990 forintos kezdő árával főleg azoknak lehet jó választás, akik egy ideje már kacérkodnak egy tollal felszerelt Note gondolatával, de idegenkedtek tőle a mérete miatt. Ez a verzió a nagytestvérhez, de még a Galaxy S10+-hoz képest is egy kifejezetten kompakt telefon, ami főleg a kütyümániás nőknek lehet jó hír.

A két készülék Magyarországon augusztus 7-től lesz előrendelhető, és augusztus 23-án kerülnek forgalomba, méghozzá két színeben: fénylő fekete és fénylő prizma. A gyártó hazai képviselete akcióval is készül a bevezetésre, hiszen korábbi készülék becserélése esetén jár garantált 30 000 Ft kedvezmény, illetve beszámítják a leadott mobil árát is, méghozzá típus és állapot függvényében.

Samsung Galaxy Note10 specifikációk: Kijelző: 6,3 colos Super AMOLED, 1080 x 2280 pixel, 401 PPI, HDR10+

Chipset: Exynos 9825

Memória: 8 GB

Tárhely: 256 GB (nem bővíthető)

Hátlapi kamera: 12 MP (széleslátószög) f/1.5-2.4, 12 MP (telefotó) f/2.1, 16 MP (ultra széleslátószög) f/2.2

Előlapi kamera: 10 MP f/2.2

Akkumulátor: 3500 mAh

Extra: Bluetooth S Pen

Ár: 330 000 Ft-tól

Nyitókép: Tech2