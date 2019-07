Van, ahol csúnya büntetés jár a vetkőztetős appal készült képekért

Virginia állam kiegészítette a bosszúpornóra vonatkozó törvényét annak céljából, hogy sértőnek minősüljön azon számítógép által generált (úgynevezett deepfake) fotók és videók megosztása, amik az ábrázolt személy beleegyezése nélkül készültek. Korábban mi is bővebben foglalkozunk a jelenséggel, ami ismét aktuálissá vált a DeepNude nevű appnak köszönhetően.

A különösen ijesztő az olyan széles körben hozzáférhető alkalmazásokban, mint a Redditről indult FakeApp, vagy a mostanra már lelőtt DeepNude, hogy rosszakarók is felhasználhatják saját céljaikra, mondjuk mások lejáratására, zsarolására. Radásul a mesterséges intelligencia megtévesztően valósághű felvételeket képes előállítani, és különösebb szakértelem sem kell a használatukhoz.

A jogalkotás mindig lassabban reagál a technológia fejlődésére, Virginiában is csak 2014-ben lépett érvénybe a bosszúpornót büntető rendelkezés, ami már a deepfake tartalmakat is magába foglalja. Az ilyen felvételek megosztásáért akár már 2500 dollárnyi (kb. 700 ezer forint) büntetés, illetve egy évig terjedő szabadságvesztés is járhat az amerikai államban, amennyiben azt egyértelműen mások lejáratása végett használja fel valaki.

A kiegészítés egész pontosan azokra a tartalmakra vonatkozik, melyeket mesterséges úton állítottak elő, ebbe beletartozik szélesebb körben értelmezve minden szoftverrel módosított, vagy manipulált fotó és videó.

A szakértők szerint a deepfake tartalmak igazán nagy károkat a dezinformáció újfajta módjaként, politikai célzattal okozhatnak, hiszen a használatával olyan mondatokat adhatnak közéleti szereplők szájába, amiket ők valójában sosem ejtettek ki. Ennek ellenére az ilyen célú felhasználásuk még nem terjedt el különösebben, de a pornó világában annál inkább: