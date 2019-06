Mindenki azon röhög, mi alapján ajánl hirdetéseket az Instagram

Azzal valószínűleg senkinek nem mondunk újdonságot, hogy akár csak a Facebook, az Instagram is tele van hirdetésekkel. Az emberben ugyanakkor felmerülhet, hogy a rendszer vajon mi alapján választja ki, hogy milyen reklámokat jelenítsen meg az ismerősök/barátok/brandek által közzétett posztok között.

A képmegosztó érdeklődési körök alapján (is) dönti el, hogy kinél milyen hirdetések bukkanjanak fel, és Eric Ginsberg újságíró a Twitteren hívta fel a figyelmet arra, hogy bárki könnyedén leellenőrizheti, hogy az Instagram milyen pontossággal mérte fel ezeket az érdeklődési köröket.

A saját érdeklődési körök így ellenőrizhetők:

Nyisd meg az Instgramot

Beállítások menü

Biztonság opció

Adatok elérése menüpont

Görgetés legalulra: Érdeklődési köreid a hirdetéseknél

Az egésznek persze az a lényege, hogy néha egészen röhejes, hogy a háttérben dolgozó algoritmus mennyire nincs képben. A kollégáink között akad olyan, akinek a Pantera volt az egyik kiemelt kulcsszó, holott semmi nem áll távolabb tőle, mint a metál, de egyeseknél akadtak olyan teljesen extrém és értelmetlen találatok is, mint a tölcséres fúvókájú hangszerek, a hindu esküvő vagy éppen a ponty.

Az ugyan nem világos, hogy az Instagram pontosan honnan gyűjti össze ezeket az információkat (a Facebooknak jó eséllyel persze ebben is kulcsszerepe lehet), de néha meglepően pontosan lövi be az ember érdeklődési körét. Elsőre a webes felületen pillantottam rá a saját listámra, és tízből nyolc tökéletesen lefedte az érdeklődésemet. Aztán a cikk elkészítéséhez megnyitottam az okostelefonos alkalmazást is, ahol már tíz másik tétel fogadott – a lista a Továbbiak gomb nyomogatásával ráadásul folyamatosan bővíthető, így hosszan vizsgálható, mennyire ismeri jól az embert a rendszer.

Az én listámban tényleg akadnak teljesen pontos elemek, az viszont komoly rejtély számomra, hogy az Instagram miért gondolja, hogy bármilyen információ érdekelne Nigériáról – mert nem, és a Padmé Amidala iránt érzett szerelmem is elmúlt már legalább 15 éve.