Így fog kinézni a legolcsóbb Samsung Galaxy S10 telefon

A Samsung hivatalosan február 20-án rántja le a leplet a Galaxy S10 termékcsalád készülékeiről, de a dél-koreai cég telefonjairól mostanra szinte mindent tudni – legalábbis a Galaxy S10 és S10+ modellekről. Az előző évekkel ellentétben ugyanakkor lesz egy harmadik változat is, ami a korábbi találgatásokkal ellentétben nem S10 Lite néven kerül majd forgalomba: Samsung Galaxy S10e lesz a neve. Most pedig már azt is tudjuk, pontosan hogy fog kinézni, hiszen számos kép szivárgott ki a készülékről az internetre.

Amit biztosan tudni lehet a mobilról, hogy 5,8 hüvelykes kijelzővel kerül forgalomba, a nagytestvéreihez hasonlóan a képernyőbe lyukat vágtak az előlapi kamerának, ugyanakkor ennél a telefonnál nem lesz kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, és a hátlapon sincs erre rendszeresített rész, méghozzá azért, mert a Samsung egy egészen új megoldást vezet be: a készülék jobb oldalán található bekapcsoló gomb fogja beolvasni az ujjunk megfelelő részét a készülék feloldásához.

Ami tény továbbá, hogy a Samsung Galaxy S10e 6 GB RAM-mal és 128 GB háttértárral kerül majd forgalomba, kanárisárga, fekete, zöld és fehért színekben, az ára pedig 749 euró lesz Európában. Ez közel 240 000 forintot jelent, azonban ez még nem tartalmazza az adókat, szóval jelenleg még nehéz lenne pontosan megjósolni, hogy a készülék milyen árcédulával kerül majd forgalomba hazánkban.