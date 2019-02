Még Csányi Sándor és Deutsch Tamás jelszava is kiszivárgott a netre

2,2 milliárd jelszó került ki a netre, az öné is köztük lehet

Nemrég írtunk róla, hogy a Collection #1 néven emlegetett adatcsomag kikerülése óta további négy pakkot fedeztek fel biztonsági szakértők, így már összesen több mint 2,2 milliárd felhasználónév és hozzátartozó jelszó kering a neten. Ahogy említettük, ez rengeteg, és nem lehet kizárni annak esélyét, hogy a miénk is közte van.

Makay József, a Makay.net kiberbiztonsági vállalkozás vezetője, etikus hacker is megvizsgálta a neten terjedő, Tor-hálózatra feltöltött jelszó-név párosokat, amelyekkel kapcsolatban arra jutott, hogy ugyan a jelszavak többsége régi, de ettől függetlenül még működhetnek, amennyiben a tulajdonosuk ritkán változtat jelszót. A szakértő közvetlen környezetében is több érintettet fedezett fel ismerősei közt, akiknek a jelenleg használt belépési adatait is tartalmazták a fájlok.

Egy aprócska részlet az 1,4 milliárd kiszivárgott email-jelszó párosból…Ugyan a jelszavak többsége meglehetősen régi,… Közzétette: Makay.net kibervédelmi megoldások – 2019. február 4., hétfő

A Facebook-oldalán közzétett képrészlet szerint magyar közéleti szereplők, politikusok is érintettek, olyan neveket talált a rekordok közt, mint Csányi Sándor, Deutsch Tamás, a fideszes Tállai András, Nagy Sándor, Tóth Albert.

Makay a kérdésünkre elárulta, hogy több párt domaincíme, továbbá az OTP.hu alá regisztrált e-mail cím belépési kódjait is tartalmazza a gyűjtemény, az MSZP.hu esetében 45, az OTP.hu-nál 111, a Fidesz.hu cím alatt pedig 67 darab érintett címet számlált.

Megjegyezte, hogy ismétlődések lehetnek, és jellemzően olyan jelszavakról van szó, amiket adott egyén valahol máshol használt regisztrációra. Az adatok nagy részét korábbi szivárgásokból fésülték össze, amiből azért bőven volt az elmúlt évek során, elég csak a Yahoo, a LinkedIn és a Dropbox eseteire gondolni. Ezeken felül természetesen olyanok is vannak, amikhez korábban még nem jutottak hozzá mások.

Makay egyelőre választ vár a feltöltőktől azzal kapcsolatban, hogy mikori az adatbázis.