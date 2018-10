Sláger csendült fel a zombigépen

A YouTube egyik legkülönlegesebb csatornája kétségtelenül a lengyel Paweł Zadrożniaké, aki az általa készített úgynevezett „Floppotron” nevű eszközt programozza be ismert dalok elcsipogására. Korábban már hallhattuk különleges változatban a Nirvana: Come as You Are című klasszikusát és a Jóbarátok főcímdalát is, Halloween alkalmából pedig Michael Jackson Thrillerét játszotta el a kütyükamara.

A Floppotron lényegében a múlt kimustrált hardvereiből áll össze, amiket Pawel egy vezérlőpanelbe kötött. Egy saját fejlesztésű zeneszerkesztővel adja ki az utasításokat az egyes eszközöknek, mindegyik más-más sávért felel: a síkágyas szkennerek például a vokálért, míg a merevlemezhajtók kattogása az alapütemet adja. Egy 2016-os videón részletekbe menően is láthatjuk miből áll Pawel eszköztára, egészen pontosan 64 floppymeghajtóból, 8 merevlemezből és 2 szkennerből.