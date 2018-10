Novembertől kapható az utóbbi idők legjobb androidos mobilja

Ez most a legjobb középkategóriás kínai okostelefon

A Huawei itthon is bemutatta legújabb csúcskészülékeit, a Mate 20 és a Mate 20 Pro mobilokat. A tripla hátlapi kamerával és fejlett MI képességekkel felszerelt okostelefonok október 17-től november 4-ig Magyarországon is előrendelhetők, amikhez a gyártó legújabb sportóráját, a Huawei Watch GT-t adja ajándékba. A Mate 20 Pro 329 990 forintos, míg a Mate 20 229 990 forintos javasolt bruttó fogyasztói áron, november elejétől lesz kapható a hazai kiskereskedelmi partnerek és szolgáltatók kínálatában.

Íme a Huawei Mate 20 Pro okostelefon, amit megint imádni fognak a magyarok Tripla kamera 40 megapixeles fő szenzorral, képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, méretes aksi, és csodálatos külső. A Huawei új csúcsmobiljáért tényleg őszintén lehet rajongani.

A Huawei Mate 20 és Mate 20 Pro okostelefonokat mindössze kilenc nappal ezelőtt mutatta be a vállalat Londonban: az eseményen jelen volt a 24.hu is, ki is próbáltuk az új telefonokat, és túlzás nélkül állítjuk, hogy a Mate 20 Pro az utóbbi idők legjobb androidos okostelefonja.

A két friss készülék a Huawei első olyan modelljei, amikbe az új Kirin 980 processzor és dupla neurális számítási egység is került. A Mate 20 Pro az úgynevezett „MI Mester” funkciónak köszönhetően minden eddiginél több, összesen mintegy 1500 helyzetet és több mint 5000 tárgyat képes felismerni és ezeknek megfelelően választja ki a legoptimálisabb kamera beállításokat. A mesterséges intelligencia a fotózás mellett kiemelten támogatja az okostelefon videós képességeit is: az MI Mozi mód segítségével módosítható és átszínezhető a felvételek háttere, valamint a fény- és kontrasztbeállítások is.

A Mate 20 Pro 6 GB RAM + 128 GB belső tárhellyel Viharkék és Morpho lila színekben, a Mate 20 pedig 4 GB + 128 GB konfigurációban Éjfekete, Viharkék és Morpho lila színekben lesz elérhető Magyarországon. A készülékek előrendelése október 17-én kezdődött a Telekomnál, a Telenornál és a Vodafonnál, valamint a Huawei kiskereskedelmi partnereinél.