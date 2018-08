Jöhet a személyre szabott VR pornó

Akár hiánypótlónak is nevezhetnénk a Naughty America újítását, ami gépi tanulást használ ahhoz, hogy bárki arcát beépíthesse bármelyik, már létező pornófilmbe, akár virtuális realitást is használva. Attól függetlenül, hogy egy sor kiberbiztonsági és adatvédelmi kérdést vet fel a dolog, akár még működhet is, már ha szeretné magát a kedvenc pornószínésze vagy -színésznője mellett látni.

Néhány hónappal ezelőtt bukkant fel Redditen egy magát deepfake-nek nevező felhasználó, aki híres sztárok fejét montázsolta bele a pornófilmekbe, a felnőttfilmes színésznők saját fejének helyére – így került komoly bajba Gal Gadot is, aki ugyan szexvideót soha nem forgatott, de áldozatául esett az azóta már fogalomként emlegetett deepfake módszernek. Az egész a fotómanipuláció egy továbbfejlesztett változata, csak itt gépi tanulást és mesterséges intelligenciát használó programok dolgoznak azon, hogy egy adott videóban bárki arcát kicserélhessék bárki máséra. Az egészhez mindössze egy rakás fotóra és videóra van szükség, hogy a célszemély minél több arckifejezését realisztikusan mintázhassák a manipuláció során. Bárki lehet pornószínész vagy színésznő egy napra A fentiek alapján egyértelmű, hogy a deepfakes nem éppen pozitív felhanggal startolt el, de egy amerikai pornóvállalat, a Naughty America most változtatna a megítélésén: bevállalták, hogy a gépi tanulást felhasználva bárkit belemontázsolnak a kedvenc pornófilmjébe, és akár a hátteret vagy az eszközöket is szívesen megváltoztatják. Ehhez, a módszer sajátosságait figyelembe véve, mindössze jó néhány képre és videofelvételre van szükségük, amelyeken a megrendelő minél több arckifejezését láthatják, minél több szögből. “A személyre szabásban látjuk a jövőt” – mondta el a Naugthy America vezérigazgatója, Andreas Hronopoulos a Variety-nek adott interjújában. A vállalat ráadásul nemcsak hagyományos pornóvideókat ajánl fel manipulációra, hanem VR-filmeket is, így meg aztán pláne bárki kiélheti minden titkos fantáziáját a módszerrel. A technológia nem gonosz, ne tessék rosszra használni Persze rengeteg problémát felvet az ötlet, többek között azt is, hogy nagyjából semmi nem garantálja, hogy ezek a videók ne kerüljenek illetéktelen kezekbe – bárhonnan kiszivároghatnak ugyanis, és talán egyedül egy bazinagy vízjellel lehetne garantálni, hogy nem tévesztik őket össze valódi filmekkel. A Naughty America bevállalja, hogy lerendezi a videókban szereplőkkel a jogokat, de az sem mindegy, hogy a beküldött képek és videók, amelyek alapján a filmek elkészülnek, valóban úgy kerülnek a vállalathoz, hogy a rajtuk szereplők beleegyeztek a “pornósításba”. A Naugthy America szerint azonban ezek a problémák nem rájuk tartoznak: ahogy Hronopoulos fogalmazott, maga a technológia nem gonosz, csak az emberek, akik visszaélnek vele – ők nem fognak, ezért nem is érdemes azon gondolkozni, hogy mennyire szerencsés deepfake pornókat gyártatni magunkról. Nagy Niki korábbi cikkei Nagyot újított a Tinder

Ez az eszköz megváltoztathatja a csillagászatot

Imádni fogja a Gmail új életmentő funkcióját

24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon

Ajánlott videó mutasd mind

Kommentek