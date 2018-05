Mit tud rólunk a Google? Hülye kérdés: mindent. Arra viszont rá lehet beszélni, hogy néhány dolgot felejtsen el, az adatainkat pedig adja vissza.

A Facebookot és Mark Zuckerberget bucira pofozták az utóbbi pár hétben a közösségi oldal adatvédelmi hanyagsága miatt. Még azt is megígérte a végén, hogy az európai adatvédelmi alapelvek kívánta szigorúságot Európán kívül is érvényesíteni fogják. Vagy legalábis ugyanazok a beállítási lehetőségek az amerikai és ázsiai felhasználók számára is elérhetők lesznek. Időszerű, hogy hagyjuk egy kicsit pihenni a kongresszusi meghallgatásról az elemzők szerint nyertesként távozó Zuckerberget.

Mit tud rólunk a Facebook? Nincs menekvés a legnagyobb közösségi oldal elől, még ha törüljük magunkat, akkor is marad egy profilunk náluk - benne minden adatunkkal.

Elég csak a Saját tevékenységek (My Activity) fület megnyitni a Google profilunkban, hogy lássuk mennyi mindent tud rólunk a másik nagy internetes cég.

Hol jártál, báránykám?

Ugyan ki lehet kapcsolni a Helyelőzmények (Location History) nevű funkciót, de a Google és az Android igyekszik meggyőzni, hogy ezt nem szeretnénk. A Térkép ügyesebben ajánl helyeket, tervez útvonalat, megtanulja, hogy merre lakunk, ha engedélyezzük ezt az adatgyűjtést.

Mit kerestél?

A különböző Google termékek keresési előzményeit akár külön kezelve is megnézhetjük. Azaz listázhatjuk a YouTube kereséseinket, a Google webkeresőbe beütött szavakat, és természetesen külön kategóriát képeznek a Play Alkalmazásboltban végzett kutatásaink is.

Külön aloldalon kezelhető, de érdemes ide tartozónak venni a Hirdetésbeállítások nevű funkciót is. Itt azt tekinthetjük meg, mit gondol a Google, mit érdemes nekünk hirdetni. A személyre szabást ki is lehet kapcsolni, mindenki maga a megmondhatója, hogy a lézerpontos vagy a kellemesen átlagos reklámok zavarják kevésbé.

Kis kém az Android

Alkalmazáselőzmények néven egy újabb érdekes kategóriát találunk. Percre pontosan az androidos készülékünkön megnyitott appok listáját. Őrülten részletes számadás van itt az appokról. A lenti képen látható, hogy egy Messenger chatbe betallóztam egy korábban elkészített képet: mindkét alkalmazás megjelenik a listában.

Pár jó videó?

Senkit nem kell, hogy meglepetésként érjen, hogy a YouTube is naplózza a megtekintett videókat. Ezt két helyen is el lehet érni. Egyrészt a fentebb már említett Saját tevékenységek alatt, másrészt viszont a YouTube-on is van egy közel végtelen ideig görgethető lista. Az oldal ez alapján ajánl nekünk újabb nézni és hallgatnivalókat. Nagyon azért ne nyugodjunk meg ettől, a nem zenei tartalmak esetében bajba került amiatt a videós oldal, hogy egyre extrémebb tartalmakat ajánlott a nézőknek. Azaz el lehet jutni egyenes ajánlási vonalon a Teletubbies-től az Iszlám Állam klipjeiig.

És minden más, szalaggal átkötve

Azokat az adatokat, amelyeket nem akarunk most azonnal töröltetni a Google-lel, le is tölthetjük. Erre szolgál a Takeout nevű szolgáltatás, amely ízléses zip fájlokká rendezi össze ezeket. Mielőtt azonban belevágunk, érdemes megfontolni, mire van valójában szükségünk. Ha a folyamat megkezdése előtt kiürítjük a Gmail szemetesét, kidobáljuk az 1-2 megabájtnál nagyobb leveleket, akkor máris jelentősen csökken a letöltött adat mennyisége. Az egyszer exportált adatokat amúgy is csak szenvedések árán lehet visszaköltöztetni egy másik levelesládába, így az is elképzelhető, hogy erre nincs is szükségünk.

Egy ok van, ami miatt biztosan érdemes tudni a Takeout-ról. Itt lehet a legkényelmesebben letölteni egy csomagban az összes Google Photos-ra feltöltött képünket. Nem minden képtárhely kínál erre lehetőséget – az Instagram még csak esküdözik, hogy lesz ilyen – érdemes tehát megbecsülni.

Mi van hátra?

Teljesen nem lehet kilépni a Google világából. Legalábbis anélkül nem, hogy át ne költöznénk butatelefonra, és a levelezésünket egy háborítatlanabb privát szférát kínáló szolgáltatóhoz ne mozgatnánk át. A különböző adatgyűjtéseket viszont kikapcsolhatjuk egyesével. A következő hetekben pedig eldönthetjük, kényelmetlenebb-e az életünk, ha a például Térkép fejből nem tudja a lakcímünket. Hogy ez macerás? Igen. De privát szférája csak annak van ma, aki aktívan hajlandó foglalkozni vele.

Kiemelt fotó: Karen Bleier/AFP