Most éri meg előfizetni a PlayStationön

Igazán kedvező ajánlattal nyitja az évet a Sony, hiszen a PlayStation-konzolok gyártója bejelentette, hogy minden játékos (beleértve a PS Plus tagsággal jelenleg is rendelkező felhasználókat) éves PS Plus tagság vásárlása esetén most 12 helyett 15 hónapig élvezheti a szolgáltatás előnyeit. Az ajánlat kizárólag a PlayStation Store-on érhető el egészen január 24-én szerda 11 óráig.

A 18 000 forintos előfizetés olyan lehetőségekkel és előnyökkel jár, mint az online multiplayer funkció, két ingyenes PS4 játék havonta, csak az előfizetőknek elérhető árengedmények a Store-ban, illetve 10GB online tárhely a mentett játékoknak. Ezen felül olyan bónusz játékok is elérhetők, mint a PlayStation VR-ral használható StarBlood Arena vagy a PlayLink szórakoztató játéka, a That’s You!.

A PlayStation Plusra ráadásul nemcsak a plusz három hónap miatt érdemes előfizetni január 24-ig, de azért is, mert az év első hónapjában olyan ingyenes játékok járnak az előfizetőknek, mint a 2017-es Deus Ex: Mankind Divided, vagy a 2016-os Batman: The Telltale Series – a két játék eredeti ára több, mint amennyit az előfizetésért kell fizetni.