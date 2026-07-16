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Szórakozás

Kegyelemért folyamodott Donald Trumphoz a szexuális bűncselekmények miatt elítélt R. Kelly

R. Kelly
Scott Olson / Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 07. 16. 12:49
R. Kelly
Scott Olson / Getty Images

R. Kelly hivatalos úton kérvényezte Donald Trump elnöktől, hogy enyhítse 31 éves börtönbüntetését, melyet zsarolás, szexuális célú emberkereskedelem és gyermekpornográfia miatt kapott, írja a Guardian. A Fehér Házhoz benyújtott kegyelmi kérelem jelenleg elbírálásra vár.

Az 59 éves R&B-énekest néhány éve 30 év börtönbüntetésre ítélték szexuális bűntettek miatt, nem sokkal később egy második szövetségi perben megint elítélték kiskorúak szexuális bűncselekményekre való kényszerítése és gyermekek szexuális zaklatásáról készült felvételek készítése miatt, amiért 20 év börtönt kapott. Utóbbiból 19-et a már meglévő harminccal egy időben tölthet le, így a fennmaradó 1 évet kell pluszban letöltenie. Ez azt jelenti, hogy elnöki kegyelem nélkül nyolcvanas évei közepéig rács mögött marad.

Jelenleg egy észak-karolinai szövetségi börtönben ül és leghamarabb 2046 januárjában szabadulhat.

Trump eddig nem segített

R. Kelly ügyvédje, Beau Brindley, több mint egy éve lobbizik Trumpnál. Tavaly sürgősségi indítványt nyújtott be, amelyben kérvényezte, hogy ügyfele szövetségi őrizetből átkerüljön házi őrizetbe. Ezt azzal indokolta, hogy az énekes élete a börtönben veszélyben van, mivel állítása szerint három börtönőr összeesküdött ellene és egy halálos beteg rabbal akarják őt megöletni, aki ezért cserébe hamarabb szabadulhatna.

Brindley már ekkoriban bedobta, hogy Trumphoz fordulnak. Kérelmét végül elutasították.

Kelly minden ellene felhozott vádat tagad.

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