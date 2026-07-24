A Real-meccs miatt halasztja NB I-es rangadóját a Fradi

A magyar szövetség versenybiztossága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az ETO FC–Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont.
Real Madrid > NB I
A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupaszerelése indokolja, hanem Fradi augusztus 8-ra meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madridot fogadja a Groupama Arénában.
Pedig a halasztásra a nemzetközi kupában való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még: a győriek a Konferencia Liga, a ferencvárosiak az Európa Liga selejtezőjében játszanak.
A harmadik forduló augusztus 7-én, pénteken az MTK Budapest-Puskás Akadémia FC összecsapással veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap is két-két találkozót rendeznek.
Az NB I harmadik fordulójának programja:
augusztus 7., péntek:
MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 20.00
augusztus 8., szombat:
Kisvárda Master Good – Újpest FC 17.30
Vasas FC – ZTE FC 20.00
augusztus 9., vasárnap:
Paksi FC – Kispest-Honvéd FC 17.00
Debreceni VSC – Nyíregyháza Spartacus FC 19.30
ETO FC – Ferencvárosi TC – elhalasztva