A Real-meccs miatt halasztja NB I-es rangadóját a Fradi

A magyar szövetség versenybiztossága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az ETO FC–Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont.

Real Madrid > NB I

A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupaszerelése indokolja, hanem Fradi augusztus 8-ra meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madridot fogadja a Groupama Arénában.

Pedig a halasztásra a nemzetközi kupában való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen mindkét gárda versenyben van még: a győriek a Konferencia Liga, a ferencvárosiak az Európa Liga selejtezőjében játszanak.

A harmadik forduló augusztus 7-én, pénteken az MTK Budapest-Puskás Akadémia FC összecsapással veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap is két-két találkozót rendeznek.