Nem lesz pártszakadás a Fideszben Németh Zsolt szerint akkor sem, ha Orbán úgy dönt, maradnak az orosz vonalon

„Nem biztos, hogy Orbán Viktoron múlik majd, hogy világos legyen, és megerősödjön a kép, hogy mi egy európai elkötelezettségű párt vagyunk” – nyilatkozta Tusványoson a 444-nek Németh Zsolt, a Fidesz parlamenti képviselője azzal kapcsolatban, hogy miként változhat a Fidesz hozzáállása a külpolitikához, és vajon sikerül-e levetnie a pártnak magáról a prekoncepciót, hogy oroszpárti lenne.

Németh Zsolt a Fidesz atlantista szárnyához tartozik, és a javára legyen mondva, hogy már akkor is fogalmazott meg egyszer-egyszer hasonló véleményeket, amikor Orbán kormányon, még ereje teljében nyomta az oroszbarát politikát. Az idei tusványosi fesztiválon már beszélt arról, hogy pártja számára nem lehet kérdés az Európa-pártiság, és most a 444-nek is azt mondta, hogy bár Európát „másként közelítik meg”, mint adott esetben a Tisza Párt, a Fidesz alapvetően európai elkötelezettségű.

Németh szerint a frakciónak nagy szerepe lesz abban, hogy kelet felől újra nyugat felé forduljon a párt, továbbá kérdésre elmondta, nem győzködik erről Orbánt – aztán nem sokkal később kijelentette azt is, hogy szerinte a pártelnököt „meg lehet győzni” az álláspontjukról.

Orbán Viktornak is volt az elmúlt időszakban számos olyan kijelentése, ami már jelezte, hogy ő is ebben az irányban gondolkodik

– jelentette ki Németh, ugyanakkor azt is mondta, bár a frakcióban többen gondolkodnak hozzá hasonlóan, nem hiszi, hogy pártszakadáshoz vezethet, ha Orbán úgy dönt, végül maradnak az orosz vonalon. Hogy ebben az esetben ők kitartanának-e az atlantista elköteleződés mellett, azt mondta, „a geopolitikai, külpolitikai kérdések alapos elemzése és szakmai alapon történő újrafogalmazása az elkövetkezendő időszakban a megújulási folyamat szerves része lesz”.

A politikus kérdésre válaszolva elmondta azt is, nem tudja, hogy Orbán Viktor kivel és miről egyeztetett az Egyesült Államokban, kifejtette viszont, hogy Bóka Jánossal a jövő héten „egy komoly kongresszusi delegációt” fogadnak.

Bízunk benne, hogy fel tudjuk hívni az amerikai barátaink figyelmét arra, hogy Magyarországon jelenleg nagyon súlyos jogállami sérelmek történnek

– jelentette ki ezzel kapcsolatban Németh, aki azt várja, hogy az amerikaiak ítéljék el a Tisza-kormány ténykedését, mert az ő véleményükkel reményei szerint „a magyar kormány törődik valamennyire”. Amikor megkérdezték, hogy nem ugyanazt csinálja-e ezzel a Fidesz, mint amivel kormányon vádolta a politikai ellenfeleit (azaz, hogy Brüsszelben lobbiznak a magyar kormány ellen), Németh azt mondta, nem ugyanaz a kettő, mert szerinte az ő ellenzékük a magyar emberek ellen lobbizott, a Fidesz viszont a jogállamiság védelmében lép fel.