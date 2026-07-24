Bűnösnek vallotta magát a georgiai fiatal, aki 14 évesen négy embert ölt meg egy iskolai lövöldözésben

Bűnösnek vallotta magát az amerikai bíróságon minden vádpontban a Georgia államban két éve elkövetett halálos iskolai lövöldözés tizenéves tettese pénteken.

Az MTI szerint a tárgyalást előkészítő meghallgatáson a most 16 éves Colt Gray korábbi tagadását megváltoztatva elismerte bűnösségét a 4 halottat és 9 sebesültet követelő támadásban, amelyet az Atlantától északkeletre fekvő Apalachee város középiskolájában követett el annak diákjaként 2024. szeptember 4-én, amikor még csak 14 éves volt.

A vádirat 55 vádpontot tartalmazott, a többi között gyilkosságot és súlyos testi sértést. A bírósági meghallgatáson kiderült, hogy a mostani beismerés nem az ügyészséggel kötött vádalku keretében jött létre.

A tizenéves elkövetővel szemben a bűncselekmény súlya miatt felnőttként indult büntetőeljárás, az elkövetett cselekmény minimális büntetési tétele életfogytig tartó börtön. A tárgyalóteremben a bíró kérdésére Colt Gray igennel válaszolt arra, hogy megértette-e vallomásának súlyát.

A bűnösség beismerését követően Nicholas Primm bíró a büntetés kiszabásakor azt mérlegelheti, hogy a tizenéves elkövető számára nyitva állhat-e a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége. A bírósági büntetőtárgyalás hivatalos kezdetét a bíró eredetileg október közepére tűzte ki, az eljárás menetét a bűnösség beismerése megváltoztatja.

Colt Gray apját, Colin Grayt az esküdtszék már márciusban felelősnek mondta ki a fia által elkövetett erőszakos cselekményben való közreműködésért. Az apa ellen felhozott vádpontok között szerepelt a gondatlan emberölés. Ügyében a bíró a jövő héten hirdeti ki a büntetés mértékét. Az ügyészség szerint Colin Gray tette fia számára hozzáférhetővé a félautomata puskát, amellyel a támadást elkövette, valamint azt is lehetővé tette, hogy a gyerek a fegyver használatát elsajátítsa.