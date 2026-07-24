Drónokat teszteltek Kijevben, Oroszország csapást mért

Csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán és külföldi gyártmányú drónok egy kijevi külvárosban megtartott bemutatójának helyszínére – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

Az adott helyszínen pilóta nélküli légi járművek vezető fejlesztői és gyártói tartózkodtak, valamint az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnokságának és az ukrán titkosszolgálatoknak azon képviselői, akik közvetlenül tervezői és végrehajtói az orosz terület elleni támadásoknak

– áll a tárca által kiadott tájékoztatásban.

Pénteken korábban az ukrán média egy robbanássorozatról számolt be Kijev megyéből. Később arról is jelentek meg hírek, hogy a pilóta nélküli rendszerek gyártóinak Armada elnevezésű szövetsége által szervezett kiállítást is találat érte.

(MTI)