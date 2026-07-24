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A nap legfontosabb hírei – 2026.07.24.
Forsthoffer Ágnes / Facebook
Forsthoffer Ágnes / Facebook
Egy korszak lezárul, egy Kapu megnyílik.
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