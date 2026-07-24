Megszólalt Divinyi Zsombor: nem tölti be az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztját és jogi lépéseket tesz Hadházyval szemben

Közösségi oldalán osztotta meg hivatalos reakcióját Divinyi Zsombor a mai nap folyamán vele kapcsolatban felröppent hírekre.

Hadházy Ákos korábbi független országgyűlési képviselő tett közzé egy posztot pénteken Divinyiről, melyben azt írta, „úgy tűnik, egy NER-es kislovag »üzletember« lett az Országgyűlés Hivatalának új főigazgatója”. Hadházy a kinevezést arra alapozta, hogy az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes július 2-án a Facebookon jelentette be, hogy Divinyit jelöli az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztségére (tehát nem kinevezi), míg a NER-es jelzőt egy hozzá eljutott felháborodott levélre alapozta. Ebben egy sor korrupciógyanús esetet hoztak összefüggésbe Divinyivel. Hadházy a levél kapcsán azt írta: „Természetesen nem tudom minden állítását ellenőrizni, de a főbb vonalak a nyilvános adatbázisok alapján sajnos biztosan igazak.”

Divinyi most minderre azzal a kijelentéssel reagált, hogy most sem az, és soha nem is volt senkinek a strómanja, majd sorban cáfolta azokat az állításokat, amelyeket Hadházy a cégeivel és a bevételeivel kapcsolatban tett.

„Közszférához kapcsolódó szerződéseinket kizárólag nyílt, illetve keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásokban, más piaci szereplőkkel versenyben nyertük el: cégünk soha nem nyert olyan eljárásban, amelyben egyedüli ajánlattevő lett volna, és soha nem fordult elő, hogy kizárólag minket kértek volna fel ajánlattételre. Árbevételünk növekedése ennek, a versenyben elért teljesítménynek az eredménye, amelyet megrendelőink szerződésszerű teljesítés alapján minden esetben kifogás nélkül átvettek. Mindez a nyilvános adatokból bárki számára ellenőrizhető” – olvasható a bejegyzésben, ami úgy folytatódik: „Állami intézményeknél betöltött korábbi vezetői munkám során az általam felügyelt projektekkel kapcsolatban egyetlen esetben sem merült fel szabálytalanság: ellenem soha semmilyen eljárás nem indult, a projekteket az arra hivatott szervek minden esetben kifogás nélkül zárták le.”

A rólam közzétett lényegi állítások – hogy stróman lennék, hogy cégemet mások irányítanák, és hogy szabálytalanul jutottunk volna megrendelésekhez – bizonyíthatóan valótlanok, ezért jogi képviselőm útján minden szükséges jogi lépést megteszek az állítások megfogalmazójával szemben. Meggyőződésem, hogy a közélet tisztasága nem azt jelenti, hogy ellenőrizetlen vádak alapján nyilvános támadások céltáblájává teszünk szakembereket. A tisztaság ott kezdődik, hogy a tényeket a vádak megfogalmazása előtt ellenőrizzük

– üzente meg, majd a posztja végén reagált az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztja körül felvetődött kérdésekre is, amelyekből ez az ügy kikerekedett.

Az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói pozíciójára meghirdetett nyílt pályázati kiírásra annak tudatában adtam be pályázatomat, hogy egy hivatali pozícióra jelentkeztem. A mai napon kiderült számomra, hogy ez nem teljesen így van. Arra, hogy politikai csatározások eszközévé válok, nem voltam felkészülve, és nem is erre jelentkeztem. Nem töltöm be a főigazgatói pozíciót.

Magyar Péter miniszterelnök korábban közvetlenül Hadházy Ákos posztja alá kommentelte, hogy a volt képviselő állításával ellentétben Divinyi nem lesz főigazgató, később pedig Forsthoffer Ágnes is reagált: mint fogalmazott, a tényeken alapuló, objektív újságírást becsüli, a „valóság vizsgálatát mellőző, politikai botrány keltésére alkalmas közösségi média posztokat” viszont elítéli.